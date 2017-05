A directora xeral de Calidade Ambiental, María Cruz Ferreira Costa, limitou o conflito laboral que se mantén vivo entre os traballadores de Pellejero, que realizaba a recollida e o transporte de residuos a Sogama, e a nova concesionaria do servizo a que, nestes momentos, os primeiros "queren basicamente cobrar o mesmo".

Sogama | Fonte: Europa Press

Polo demais, segundo asegurou a directora xeral en comisión parlamentaria, o resto de demandas destes profesionais foi atendido por Transportes Grupo Pacholo, do Carballiño (Ourense), que é a que recibiu a subcontrata por parte da concesionaria, a UTE Renfe Logirail e Copasa.

Ferreira Costa, a preguntas do viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, destacou que a UTE "pechou contratos laborais coa maior parte dos traballadores" de Pellejero "para evitar o desemprego" destes. "Dio coma se fose un xesto da empresa", replicoulle o deputado.

Na súa intervención na comisión de servizos, o alto cargo da Consellería de Medio Ambiente resaltou que non existe a obrigación da subrogación e chamou a atención tamén sobre que, a pesar de ter a súa sede na provincia ourensá, a concesionaria "optou por tomar o convenio colectivo da Coruña para minimizar o impacto económico sobre a situación laboral dos traballadores".

Así mesmo, relatou que "os condutores fixeron outras reivindicacións vinculadas coas condicións do servizo que, no seu maior parte, foron satisfeitas".

Neste punto, Sánchez preguntoulle en concreto por cales son as demandas que non obtiveron unha resposta positiva por parte da empresa, e a dirixente autonómica dixo que "non está satisfeito seguir cobrando o salario que cobraban antes". "Queren basicamente cobrar o mesmo", resolveu.

INSTA As PARTES A NEGOCIAR

Con todo, a responsable de Calidade Ambiental instou ás partes a "proseguir" coas negociacións para "chegar a puntos de acordo" en cuestións nas que aínda existen "diferenzas" para poder asegurar un servizo "con garantías".

"As posibles friccións e desencontros deberán ser liquidados internamente polas partes desde a coherencia e a responsabilidade", aseverou.

POLÍGONO EN CARBALLO

Por outra banda, na mesma comisión, o deputado do PPdeG Aurelio Núñez quixo coñecer o balance que fai a Xunta das medidas de bonificación do prezo de venda e da adxudicación en dereito de superficie no parque empresarial de Bértoa, no Concello de Carballo (A Coruña).

O director do Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, valorou a venda de ao redor dun 60% da superficie total neste polígono, de modo que quedan sobre 177.000 metros cadrados dispoñibles.