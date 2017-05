A Xunta convoca aos afectados polas expropiacións para desdobrar o terceiro tramo do corredor do Morrazo

A Xunta de Galicia publicou este martes no DOG a resolución pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación (con trámite de urxencia) para as expropiacións necesarias no terceiro tramo do corredor do Morrazo, no que empezarán as obras de desdobramento proximamente.

Segundo informaron fontes da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, os veciños afectados foron convocados para os días 25,26, 29 e 30 de maio no Concello de Moaña, en horario de 9.30 a 13.00 horas para o pago de expropiacións. A comparecencia faranse seguindo a orde alfabética dos apelidos dos beneficiados.

Con este trámite, a Xunta pretende iniciar as obras neste tramo antes do verán. Trátase duns 4 quilómetros no termo municipal de Moaña, e os traballos (que inclúen duplicar o viaduto dá Fraga e ampliar varios pasos) teñen un prazo de execución de 24 meses.

O desdobramento do corredor do Morrazo e a súa conversión en autovía é a infraestrutura viaria con maior orzamento da Xunta en 2017. O investimento total prevista é de 55 millóns de euros.