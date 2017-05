Detidos dous irmáns por traficar con drogas no bar que rexentan en Vigo

Axentes da Policía Nacional da Comisaría de Vigo detiveron a dous irmáns, de 52 e 53 anos de idade respectivamente, como presuntos autores dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas.

Segundo informaron fontes policiais, a detención produciuse na madrugada deste martes, froito de varias semanas de investigación na contorna da rúa Estremadura.

A Policía puido comprobar que había unha importante trasfega de toxicómanos pola zona e na contorna dun bar cuxos responsables xa foran sancionados por permitir o consumo de drogas no seu interior.

Na madrugada deste martes, durante un operativo de vixilancia, a Policía comprobou que os irmáns que rexentan o local entraban e saían varias veces do almacén para logo facer rápidos intercambios con algúns clientes, e adoptando numerosas medidas de seguridade.

Varias dotacións coordinadas da Policía irromperon no bar e detiveron aos responsables, a quen descubriron varias papelinas de cocaína entre as roupas e 110 euros en efectivo. Así mesmo, no rexistro do local atopáronse máis dose de droga, escondidas nunha cafetera (ata facer un total de 21 envoltorios), sustancia de corte e diñeiro en efectivo.

Unha vez trasladados a Comisaría, comprobouse que un dos irmáns ten antecedentes policiais por tráfico de drogas. Os detidos e as dilixencias practicadas foron postos a disposición do xulgado de instrución número 8 de Vigo.