Un traballo sobre a EPOC gaña o primeiro premio á investigación en Atención Familiar e Comunitaria da EOXI de Vigo

Un traballo sobre a EPOC (enfermidade pulmonar obstructiva crónica) foi galardoado co premio á investigación para residentes de Atención Familiar e Comunitaria, convocado pola Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo, no marco do Instituto de Investigación Biomédica Galicia Sur.

EOXI VIGO | Fonte: Europa Press

No concurso, que celebra a súa primeira edición, expuxéronse un total de 14 traballos realizados por 23 residentes, 19 médicos e catro enfermeiras, os cales versaban sobre aspectos clínicos, organizativos, de atención comunitaria e de calidade asistencial referida a a Atención Familiar e Comunitaria.

O acto de exposición celebrouse no centro de saúde de Rosalía de Castro-Beiramar, tras o que o xurado, integrado por tres profesionais sanitarios da EOXI de Ourense, considerou que o mellor traballo foi o de 'Valoración pronóstica dos pacientes da EPOC mediante escalas multicompetentes; Estudo PROEPOC', de Susana Friande, Miriela Cristina Hechavarría, Eva María Sánchez e María Luz Abalde.

As gañadoras, que terán que publicar o estudo antes de que transcorra un ano, recibirán unha axuda económica para inscrición, viaxe e aloxamento para acudir a unha reunión científica da 'European Practice Research Network'. Finalmente, o tribunal tamén concedeu un accésit ao traballo 'Menú do Teatro: interpretando a diabetes', que presentou Lucía Duarte.

O obxectivo destes premios é recoñecer os traballos de investigación dos residentes en calquera dos centros da EOXI de Vigo e promover a actividade investigadora e a internacionalización dos profesionais.

SUBSTITUCIÓN NA EOXI

Noutra orde de asuntos, o Sergas tamén comunicou este martes que, con data 1 de maio, produciuse unha substitución na Dirección de Procesos sen Ingreso e Urxencias da EOXI de Vigo, polo que a subdirectora Elena Lorenzo Llauger asumiu o cargo que, "a petición propia", deixou vacante Maria Holanda Rodríguez Vázquez.

Elena Lorenzo Llauger, que é especialista en Medicamento Familiar e Comunitario, estivo a cargo durante o último ano e medio da subdirección de Procesos sen Ingreso e Urxencias da EOXI de Vigo, e durante a súa carreira profesional traballou tanto no ámbito asistencial como en xestión sanitaria.

En canto á directora saínte, o Servizo Galego de Saúde trasladoulle o seu agradecemento público polo traballo realizado no último ano e medio e, especialmente, por "o seu labor en favor da integración entre a atención primaria e hospitalaria, así como de mellora dos servizos de Urxencia na área".