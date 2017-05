Afundación programa talleres, exposicións e un contacontos interxeracional con motivo do Mes das Letras

Afundación comeza este mes de maio pondo en marcha a súa programación para o Mes das letras, iniciativa que nace para conmemorar o Día das Letras Galegas, este ano dedicado ao escritor Carlos Casares, e que abarcará talleres, exposicións, funcións de monicreques e ata un contacontos interxeracional.

Así, a programación segue a liña iniciada pola entidade para fomentar a interacción entre maiores e pequenos coa realización dunha sesión de contacontos interxeracional dirixida a escolares de entre 3 e 7 anos, que levará a cabo en colaboración con voluntarios dos Espazos +60 Afundación.

Os contos seleccionados para esta actividade son 'A galiña azul' e 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas', ambos os obra do autor homenaxeado deste ano.

A primeira sesión terá lugar na Coruña, o día 19 de maio, e continuará durante todo o mes polas diferentes sedes e Espazos +60 de Afundación en toda Galicia: Pontedeume, Ferrol, Betanzos, Vigo, Viveiro, Lugo, Monforte, Ourense, Pontevedra e Santiago de Compostela. En todos os casos a obra será 'A galiña azul' excepto no caso de Ourense, onde a proposta didáctica estará protagonizada por 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas' e enfocada a estudantes de 1º e 2º de ESO.

Ademais, o Mes das letras inclúe actividades na Biblioteca Afundación de Santiago de Compostela, como unha exposición, un taller de creación literaria ou un taller de teatro; así como unha actuación do grupo de monicreques La Tarara na E.I. Zalaeta da Coruña e unha campaña nos perfís das redes sociais da entidade.