Rural.- O prazo de solicitude de axudas a melloras de explotacións e incorporación de mozos amplíanse ao 15 de maio

O prazo de solicitude de axudas da Consellería de Medio Rural para mellora de explotacións e incorporación de mozos ao rural amplíanse ata o próximo 15 de maio.

Esta ampliación do prazo publicouse este martes no Diario Oficial de Galicia (DOG) no marco dunha liña de axudas de 65 millóns de euros, un 7 por cento máis que na pasada convocatoria.

Deses 65 millóns, 45 millóns van para investimentos en explotacións, 20 millóns para incorporación de mozas e cinco millóns para a creación de empresas.

Segundo informa a Xunta, con estas axudas búscase mellorar a estrutura produtiva das explotacións galegas, avanzar na consecución dunha adecuada dimensión de granxas, así como o rexuvenecemento da poboación activa agraria.