A Xunta defende estar a adoptar medidas para anticiparse á transposición da directiva sobre o gas radón en 2018

O director do Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, defendeu que a Xunta está "a adoptar medidas" que implican estar "a anticipar" a transposición da directiva comunitaria que esixe máis control sobre o radón, cuxa entrada en vigor prevese para febreiro de 2018.

Preguntado na comisión de medio ambiente do Parlamento pola deputada do PSdeG María Luisa Pierres --quen advertiu da alta presenza deste gas nas provincias de Pontevedra e Ourense--, o director do instituto galego de vivenda asegurou que o Executivo autonómico está "a traballar na liña e cos prazos da directiva europea".

"De forma coordinada co Goberno pero tamén con medidas propias para garantir unha adecuada protección das vivendas contra o gas radón", sinalou.

Neste sentido, apuntou a medidas "de difusión", dirixidas aos redactores dos proxectos, tanto de rehabilitación como de nova construción; e a outras "de axuda" para particulares, sobre todo en vivendas unifamiliares, o cal, dixo, "non exclúe" ás de carácter colectivo.

Sobre estas últimas axudas, asegurou que "ou se contempla ou se vai a contemplar a posibilidade de que unha das partidas subvencionables" sexan aquelas necesarias para executar "medidas que poidan evitar a concentración de gas radón" nas casas.