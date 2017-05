O subdelegado do Goberno de Ourense, Roberto Castro, explicou este martes que o asunto da desaparición e morte de Socorro Pérez (43 anos), en maio de 2105, non está "gardado nun caixón", senón que as forzas de Seguridade do Estado "seguen traballando" e acoutouse as pescudas nun grupo de "entre 40 e 60" persoas.

Cando se cumpren dous anos da desaparición do ourensá Socorro Pérez, o subdelegado do Goberno en Ourense insistiu en que "o tema non está esquecido" e que Policía Nacional e Garda Civil "seguen traballando" para "tratar de resolver un asunto que é bastante complicado".

A pesar diso, Castro García sinalou que "se acoutou bastante o espazo dos presuntos responsables" e confirmou que na actualidade a procura centrouse nun grupo de "entre 40 e 60" persoas.

Tamén sinalou o seu convencemento de que o responsable da desaparición e morte de Socorro Pérez "non sería máis dunha persoa", aínda que non quixo abundar en explicacións "para non entorpecer as investigacións".

"A RESOLUCIÓN NON SERÁ POR CASUALIDADE"

"Non estamos como o primeiro día, o primeiro mes ou o primeiro ano. Esperamos non tardar moito tempo en resolvelo", insistiu o subdelegado do Goberno. Neste sentido reivindicou que a resolución do caso "non será por unha casualidade, senón por un traballo feito a pesar das dificultades".

Castro reiterou á familia a "solidariedade" da Subdelegación do Goberno ao longo de "dous anos profundamente dolorosos", pero quixo transmitirlles confianza na resolución do caso.

As declaracións do subdelegado do Goberno producíronse apenas unha hora despois dunha concentración de homenaxe convocada pola familia no lugar onde apareceu o corpo de Socorro Pérez, o 5 de xuño de 2015.

DESAPARICIÓN

Socorro Pérez desapareceu o 2 de maio de 2015 despois de ser vista por última vez cando regresaba ao seu domicilio tras facer deporte. As primeiras procuras centráronse na zona onde adoitaba correr e nas beiras do Río Miño, ante a sospeita de que se puidese suicidar.

Uns cazadores atoparon, un mes máis tarde (o 5 de xuño) o corpo de Socorro tapado pola maleza nunha zona próxima ao Seminario e ao barrio do Couto, onde residía, pero lonxe das zonas habituais para practicar deporte.

SEN NOVIDADES NA PROCURA DE BELÉN R.E.

O subdelegado do Goberno tamén se referiu a a desaparición da ourensá Belén R.E. (57 anos) desaparecida desde o sete de abril e en cuxa procura participou un helicóptero, unha lancha motora e patrullas de procura con cans.

Castro García sinalou que "non hai ningunha novidade" neste caso e que as forzas de Seguridade traballan na procura de "unha pista razoable para chegar a ela".

As últimas persoas que viron a Belén R.E., o pasado 7 de abril, sinalaron que se atopaba nun estado de "alleamento" na Estación de autobuses, preto do Río Miño.

Por este motivo o operativo de procura iniciouse nas marxes do río, ante a posibilidade de que tivese un accidente nesta zona. Posteriormente ampliouse á zona sur da cidade.

Tamén se está buscando en varios municipios ourensáns e séguese unha pista que podería situala na localidade burgalesa de Miranda de Ebro, onde sería vista predicando o fin do mundo.

O subdelegado do Goberno referiuse a a presunta vinculación da desparecida cunha seita que predica o fin do mundo. Así sinalou que as investigacións relacionadas con este tipo de asociacións e agrupacións "teñen a súa dificultade".