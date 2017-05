Os traballadores de Elnosa, contra a Xunta, o Concello de Pontevedra e o alcalde

Os traballadores da empresa Electroquímica do Noroeste S.A. (Elnosa), preocupados porque a fábrica situada na ría de Pontevedra se vexa obrigada a cesar a súa actividade o 11 de decembro, iniciarán mobilizacións que comezarán o sábado 13 de maio cunha protesta nas inmediacións da vivenda particular do alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, no lugar de Pazos, en Marcón. Segundo explicou o presidente do comité de empresa de Elnosa, Avelino García, despois dun tempo sen actividade reivindicativa para dar unha marxe ás autoridades e á vista de que a situación esta "igual que hai un ano", decidiron recuperar as mobilizacións. "Estamos nunha situación límite", engadiu.

Fábrica de Elnosa en Pontevedra | Fonte: pontevedraviva.com

"Nós, os traballadores de Elnosa, sufrimos os escraches os 365 días do ano por parte do Concello de Pontevedra", xustificou Avelino García ante este xesto que "cremos que é necesario".

Aínda que as decisións sobre a continuidade de Elnosa son competencia da Xunta e do Goberno central, os traballadores dirixen as súas críticas ao Concello de Pontevedra, ao que acusan de non estar disposto a dialogar. Ademais o secretario de Organización de Comisións Obreiras, José Luís García Pedrosa, sostén que para realizar as obras na factoría química será necesaria a licenza municipal.

A mobilización do día 13 comezará ante as portas da fábrica, despois trasladarase á Delegación da Xunta en Campolongo e ao Concello. Como ambas as institucións estarán pechadas ao ser sábado, decidiron terminar nas proximidades da casa persoal do alcalde.

"TRATO IGUALITARIO"

Ademais, teñen previsto solicitar entrevistas coa subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana Ortiz, así como cos conselleiros de Medio Ambiente e Industria para pedirlles "un trato igualitario" ao que as administracións central e autonómica tiveron coa empresa Ence, coa que comparten espazo no complexo industrial de Lourizán.

Tamén pedirán un encontro cos responsables do grupo portugués CUF-Quimigal, propietario da clorera Elnosa, a quen instarán a que pidan un Plan Supramunicipal "como ten Ence".

Os traballadores afirman que a multinacional lusa mantén a súa pretensión de investir 50 millóns de euros en Pontevedra para eliminar o mercurio no proceso de elaboración do cloro, tal e como establece a normativa europea.