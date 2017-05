Condenan a un vilagarcián a 5 anos de prisión por ameazar cunha pistola ao cliente dun bar e traficar

O veciño de Vilagarcía de Arousa E.M.G. será condenado pola Audiencia de Pontevedra coa súa conformidade a cinco anos de prisión como autor dos delitos de ameazas, tenencia ilícita de armas, contra a saúde pública e receptación que cometeu en abril de 2016 por ameazar cunha pistola ao cliente dun bar e tráfico de drogas.

O home sentou este martes no banco dos acusados da Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra para declararse culpable dos delitos de ameazas, tenencia ilícita de armas, delito contra a saúde pública e receptación.

Por esta confesión o fiscal reduciu a súa petición inicial de condena do seis anos de prisión aos que se enfrontaba inicialmente a seis meses de prisión por ameazas, 12 meses por tenencia ilícita de armas, tres anos e unha multa de 2.200 euros por un delito contra a saúde pública e seis meses por receptación.

O escrito de acusación do fiscal co que o procesado conformouse mantén que na madrugada do 23 de abril de 2016 atopábase nun bar de Vilagarcía, cando, tras establecer unha discusión con outro cliente do bar, ameazoulle con pegarlle un tiro na cabeza. Abandonou o local e regresou ao pouco tempo mostrándolle unha pistola. Varias persoas que estaban no bar reducíronlle e levaron á rúa e, nese momento, efectuou un disparo ao aire.

A consecuencia do altercado producido, acudiu ao lugar a Policía Nacional e detivéronlle e retiraron a pistola tipo revólver e seis cartuchos de munición, así como 13 bolsas termoseladas dunha sustancia que resultou ser cocaína. Ademais, comprobaron que carecía de licenza de armas.

Ese mesmo día a Policía Nacional realizou un rexistro na súa casa de Vilagarcía e interveulle varios envoltorios de cocaína, catro balanzas de precisión, sustancia de corte, un caderno con anotacións nomees e recortes de bosas de plástico, que o acusado posuía para o corte, pesada, almacenaxe e distribución da sustancia incautada.

En total, tiña 192,408 gramos de cocaína de distinta pureza que suporían un custo de 2.162,38 euros no mercado ilícito a razón de 20,16 euros por doses. A Policía Nacional tamén lle interveu na súa casa 26 reloxos, numerosas xoias de muller e catro navegadores electrónicos que foran subtraídos en tres roubos con forza.