A talla de árbores centenarias en Xinzo, necesaria para un proxecto de mellora da seguridade viaria, segundo a Xunta

A retirada dunhas árbores centenarias da avenida de Celanova, en Xinzo de Limia (Ourense), é necesaria para levar a cabo o proxecto de renovación desta vía, que permitirá mellorar a seguridade da mesma, segundo destacou o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez.

Así se pronunciou na comisión de medio ambiente e obras públicas o director da axencia a preguntas da deputada do PSdeG Patricia Vilán, quen lamentou que se vaia a producir a curta de 56 árbores.

Na súa quenda, Menéndez dixo que non son árbores protexidas, como tampouco o é o espazo no que se atopa, segundo remarcou, ao que a socialista respondeulle lembrando o sucedido no caso da Fraga de Catasós, en Lalín (Pontevedra).

Pola súa banda, o responsable autonómico defendeu que a súa "obrigación" é garantir que se adopte "a mellor alternativa técnica" nun proxecto destinado a "mellorar a mobilidade" e tamén a seguridade viaria da zona.

ANCARES

Por outra banda, na mesma comisión, o deputado do PPdeG Daniel Varela interesouse por actuacións da Xunta na Reserva da Biosfera dúas Ancares lucenses, e Montes de Navia, Cervantes e Becerreá, para potenciar os seus recursos naturais.

Ante este asunto, a directora xeral de Conservación da Natureza, Ana María Díaz, apuntou que o Goberno galego avoga por "potenciar" as figuras xa constituídas, tendo en conta que, ademais, neste caso, "non chegou á consellería demanda por parte de responsables políticos ou asociacións" para que a zona declárese parque natural ou parque nacional.

"Entendo que están cómodos coa reserva da biosfera", resaltou Díaz, para quen é relevante que a conservación e a preservación da contorna sexa compatible co desenvolvemento socioeconómico dos territorios.

A mesma directora xeral foi a que respondeu a outra cuestión, formulada pola nacionalista Montse Prado, sobre a abundancia de xabarís no Baixo Miño, en Pontevedra.

Ana María Díaz indicou que "se cadra" o que existe é "un problema de comunicación", posto que esta comarca non solicitou ningunha axuda por danos deste animal durante o ano 2016, a pesar de recibirse 13 avisos.

En canto á necesidade de elaborar un censo de poboación do xabaril, informou de que hai un grupo de traballo creado para este fin, e que tratará de redactalo para "toda a comunidade", pero tendo en conta a mobilidade do animal, o que engade "dificultade" á tarefa.

OUTRAS ESTRADAS

Por último, a deputada de En Marea Ánxeles Cuña quixo saber cando terá lugar o inicio das obras para reforzar a seguridade viaria nas carrteras OU-101 e OU-105.

Respecto diso, Francisco Menéndez, da Axencia Galega de Infraestruturas, afirmou que a súa vontade é que os proxectos se executen "no mínimo prazo posible". "Iremos todo o rápido posible, de acordo coa tramitación das expropiacións e a licitación das obras", asegurou.