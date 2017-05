(AM) O Parlamento aprobará a próxima semana a petición de traspaso da AP-9 a Galicia, que volverá ao Congreso

O pleno do Parlamento aprobará a semana próxima unha nova proposición de lei para solicitar a transferencia a Galicia da titularidade da AP-9, un texto que impulsan o catro grupos con representación na Cámara.

Xunta de portavoces | Fonte: Europa Press

Tras o veto do Congreso á normativa aprobada no Pazo do Hórreo no pasado, este novo texto elimina os aspectos que o Goberno aduciu para evitar a súa tramitación, co que os grupos expresaron o seu desexo de que poida ser tramitado e aprobado na Cámara baixa.

Diso deron conta os distintos portavoces ao termo da reunión na que se decide a orde do día da seguinte sesión plenaria, na que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, enfrontarase a preguntas sobre a situación social e laboral de Galicia, acerca da evolución do mercado de traballo e sobre a perda de falantes da nosa lingua.

"PRIMEIRO PASO"

En canto á proposición de lei sobre o traspaso da AP-9, a portavoz parlamentaria do BNG, Ana Pontón, celebrou que "é un paso fundamental para que as decisións máis relevantes do viario adóptense en Galicia". O "primeiro", dixo, "para unha AP-9 galega" na que se acabe coas "abusivas peaxes".

Coa vista posta na tramitación en Madrid desta proposta normativa, advertiu de que Feijóo ten a "responsabilidade" de que o seu partido "respecte a Galicia" e concédalle "o que vascos e cataláns teñen desde hai décadas".

REBAIXA DE PEAXES

"Espero que no Congreso apróbese con certa rapidez", conveu o portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, quen anunciou que o seu grupo pedirá no pleno tamén "unha rebaixa das peaxes".

Trátase, segundo as súas palabras, de reverter a situación pola que, nunha situación "excepcional" para as finanzas públicas, o Goberno liderado por Mariano Rajoy pactou con Audasa repercutir aos usuarios a subida do IVE e a compensación pola perda de ingresos das concesionarias.

"Feijóo debe ser capaz de arrincar isto a Fomento", recalcou, para contrastar os 400 millóns de euros destas compensacións cos 3.000 millóns de euros que o Goberno destinará ás radiais madrileñas.

SATISFACCIÓN "PARCIAL" E "SENSIBILIDADE"

Para Luís Villares, de En Marea, a satisfacción por aprobar esta proposta normativa é "parcial" e non será total ata que non se logre o "rescate para o público" desta infraestrutura.

Ademais, esixiu que non haxa "máis obstáculos" para a tramitación da norma no Congreso dos Deputados, aínda que engadiu que non lle sorprendería que se producisen dada a "submisión" de Feijóo ante o seu partido.

Por último, por parte das filas do PPdeG, Pedro Puy apelou á "sensibilidade" do seu partido en Madrid para que esta proposición de lei poida ser tramitada no Congreso e, posteriormente, aprobada.

CONTROL AO PRESIDENTE

Na quenda da sesión de control ao presidente, a nacionalista sacará a relucir os datos de pobreza e desemprego, así como as cifras de asistencia ás mobilizacións do 1 de maio, para requirir cambios na política da Xunta. Ademais, tratará de que Feijóo se pronuncie sobre a venda das centrais hidroeléctricas do río Xallas.

O dirixente socialista abordará o "comportamento moi preocupante" do mercado laboral en Galicia, tendo en conta que "farían falta 11 anos máis" ao ritmo do último para situar o emprego no nivel en que Feijóo llo atopou á súa chegada a Monte Pío. "Algo grave pasa", incidiu, á vista da distancia entre as taxas de creación de postos de traballo estatais e galegas.

Villares, nun pleno "monográfico" para En Marea sobre lingua e cultura, preguntará a Feijóo sobre a situación "absolutamente dramática" do galego e profundará en que o sistema educativo é "unha fábrica de destrución de falantes en galego", pois "castelaniza" aos "poucos" que comezan utilizando este idioma.

OUTROS ASUNTOS

De igual modo, ás portas do Día das Letras Galegas, o Bloque pedirá "un debate sosegado" sobre os motivos polos que o galego é "a única lingua" da Península Ibérica que perde falantes, e reclamará un marco normativo que "ampare" ao noso idioma e "fomente" a súa utilización.

Tamén tratará de impulsar un posicionamento da Cámara autonómica "en contra" dos orzamentos estatais, polo seu "recortazo", e do sistema de financiamento local que "discrimina" aos municipios galegos.

En paralelo, o PSdeG reclamará axudas para as familias monoparentais con fillos, preguntará sobre a situación dos centros de menores de Pontevedra e sobre a crise do sector téxtil na comarca coruñesa de Ordes. As súas achegas ao pleno tamén inclúen medidas contra a corrupción e contra os incendios forestais.

Desde En Marea denunciarase a "desatención" a institucións culturais como o Centro Dramático Galego (CDG) e o Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI) e a "desprotección" de moitos elementos de arte rupestre.

A iso sumarase a súa primeira proposición de lei, sobre a necesidade de modificar a lei estatal de Memoria Histórica a fin de "recuperar para o público o expoliado" durante a ditadura, como ocorre co Pazo de Meirás. Ademais, o grupo rupturista levará ao hemiciclo medidas para a industria e preguntará sobre a pobreza infantil.

O PPdeG pedirá impulsar o 'hub' de gas natural licuado en Reganosa, requirirá á Axencia Tributaria que reparta en cinco anos a tributación das axudas aos mozos que decidan dedicarse á actividade agrogandeira e interesarase pola situación dos ríos.

COMPARECENCIA DO GOBERNO

Finalmente, no pleno que arrincará o vindeiro martes aprobaranse as medidas que debe tomar a Xunta a tenor do último informe do Consello de Contas.

Así mesmo, comparecerá a conselleira do Mar, Rosa Quintana, para abordar o impacto do 'brexit' na pesca galega.