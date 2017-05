A Xunta aposta por incrementar as relacións económicas con Lituania

O director do Igape, Juan Cividanes, puxo de manifesto este martes a vontade da Xunta de incrementar as relacións económicas con Lituania, despois de destacar que un centenar de empresas galegas venderon ao país báltico o ano pasado, conseguindo que as exportacións se incrementasen nun 13%, ata os 36 millóns de euros

Xunta Lituania | Fonte: Europa Press

Nunha xornada específica sobre oportunidades empresariais e de investimento en Lituania, na que participaron tamén a embaixadora de Lituania en España, Skaiste Aniuliene, e o cónsul honorario deste país en Galicia, Rafael José de Espona, Cividanes mostrouse convencido de que as relacións comerciais bilaterais poden seguir crecendo e destacou que 42 das empresas galegas que exportan a ese mercado fixérono de maneira continuada durante o catro últimos anos.

Máis da metade das exportacións de Galicia a Lituania, máis de 21 millóns de euros, corresponden a produtos téxtiles, cunha penetración crecente durante os últimos anos. Tamén creceron no último trienio as exportacións de peixes conxelados, calzado e equipos de protección e seguridade laboral. Entre os artigos importados por Galicia destacan os tecidos para confección, os mobles ou os envases e embalaxes.

A través do programa Galicia Exporta e do de apoio á contratación de xestores de exportación, dotados este ano con 8 millóns de euros, a Consellería de Economía apoia a internacionalización de máis de 500 pemes galegas. A Xunta tamén facilita o acceso das empresas a mercados exteriores a través do Programa Foexga, coordinado polo Igape.