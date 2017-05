A Garda Real de Madrid ofrecerá pasarúas e unha parada militar en Ourense o 20 de maio

Ourense acollerá entre os días 17 e 21 de maio uns pasarúas, unha parada militar e un concerto de música a cargo da Garda Real de Madrid. Por primeira vez nos seus 500 anos de historia, esta compañía achegarase á provincia para "dar a coñecerse" e "completar a súa formación", tal e como explicou este martes o coronel da Garda Real, Eduardo Diz Monje.

O subdelegado do Goberno en Ourense coa Garda Real. | Fonte: Europa Press

A presentación do programa de actividades tivo lugar este martes no Concello de Ourense, durante un acto que contou tamén coa presenza do subdelegado de Defensa en Galicia, Gustavo Doncel; o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; e o vicepresidente da Deputación provincial, Rosendo Fernández.

O coronel da Garda Real confirmou que o próximo 17 de maio chegarán máis de 500 membros desta compañía integrada por soldados do tres Exércitos (Terra, Mar e Aire), que se repartirán entre a capital e as principais cabezas de comarca: Xinzo, Carballiño, Ribadavia, Celanova, O Barco e Verín.

Ademais deste despregamento humano, a provincia recibirá tamén a máis de 100 vehículos, 72 cabalos, 14 motocicletas 'Harley Davidson' e seis cans.

Diz Monje detallou as actividades previstas pola Garda Real para "dar a coñecerse" entre os cidadáns e para "completar a súa formación". Así, sinalou que o 20 de maio, ás 13,00 horas haberá uns pasacalles "con movementos floreados" no centro da cidade, entre o Parque de San Lázaro, a rúa do Paseo e a Catedral.

Ese mesmo día, ás 19,30 horas haberá un concerto de música a cargo da Banda da Garda Real, que estará acompañada polos integrantes da Escola da Real Banda de Gaitas. A entrada será gratuíta.

O 21 de maio, ás 12,00 horas haberá unha parada militar coa posibilidade de que 200 cidadáns que así o desexen poidan xurar a bandeira de España.

EXPOSICIÓN

As actividades na capital completaranse coa exposición 'A Garda Real, 500 anos de historia', que se poderá visitar nas instalacións da sala de exposicións Marcos Valcárcel, entre o 13 e o 21 de maio. O horario de apertura será de 11,00 a 14,00 horas e de 18,00 a 22,00 horas, de luns a venres. O fin de semana pechará unha hora antes.

Nas cabeceiras comarcais haberá exhibicións desde o 18 ata o 20 de maio, a cargo dos servizos de Escolta, a sección de Motos, os guías de cans e as seccións de Cabalaría e Artillaría.

O subdelegado de Defensa en Galicia, Gustavo Doncel, destacou a oportunidade para que Ourense, sen ningunha unidade militar desde o ano 1987, "vexa o compromiso solidario das Forzas Armadas" e "envórquense" coa Garda Real.

En leste mesmo sentido expresouse o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, que animou aos cidadáns a "gardar un oco nas súas axendas" para visitar a exposición ou as actividades na rúa.

Vázquez mostrouse convencido de que "toda Galicia se vai a entregar" a este evento e reivindicou a "tradición e modernidade" que representa a Garda Real.

Por outra banda, representantes da Garda Real de Madrid, con motivo da súa visita, tamén mantiveron un encontro co subdelegado do Goberno en Ourense, Roberto Castro.