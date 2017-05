Conde avalía con Inspección Laboral as actuacións programadas para velar polo emprego de calidade na Comunidade

O conselleiro de Economía, Francisco Conde, mantivo este martes en Santiago unha reunión co novo director territorial de Inspección de Traballo e Seguridade Social, Demetrio Fernández, para avaliar as actuacións programadas para este ano no plan que, nesta materia, executa a Xunta en coordinación co Estado.

Ou Conselleiro De Economía, Emprego E Industria, Francisco Conde, Reunirase Co

Conde sinalou que a nova Estratexia Galega de Seguridade e Saúde Laboral 2017-2020, activada polo Goberno galego, impulsa as inspeccións neste ámbito, polo que solicitou ao director de Inspección colaboración para a consecución dos obxectivos marcados.

Esta estratexia inclúe un total de 163 medidas para reducir a sinistralidade laboral e consolidar a cultura preventiva no tecido empresarial e entre os traballadores. En palabras de Conde, un do seis obxectivos específicos desta folla de ruta é "mellorar e facilitar o cumprimento efectivo da normativa sobre prevención de riscos laborais", así como a súa vixilancia e control.

O conselleiro subliñou que unha das "principais prioridades" do Goberno galego é a "loita contra a sinistralidade laboral", para o que a Xunta traballa en "políticas encamiñadas a reducir os accidentes no traballo a través da Axenda 20.

A actividade inspectora da Xunta céntrase, principalmente, en catro áreas: a vinculada á seguridade e saúde laboral, a de relacións laborais, a de emprego e estranxeiros e a de seguridade social. O Plan para este ano prevé o desenvolvemento de preto de 75.000 actuacións no catro áreas.