AGEe organiza en Pobra do Brollón unha xornada sobre programas da UE para desenvolvemento de zonas de alta montaña

A eurodeputada galega Lídia Senra (AGE Europa) organizará este sábado, día 6, no municipio lucense de Pobra de Brollón, unha xornada sobre programas da UE para o desenvolvemento de zonas de alta montaña.

A xornada comezará ás 10,30 horas da man da exgerente de Programas de Desenvolvemento Rural e exrespondable de Desenvolvemento Rural do Sindicato Labrego Galego, Ana Rodríguez Vázquez, que dará unha conferencia sobre os Programas de Desenvolvemento Rural (PDR) a nivel europeo e os Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) en Galicia.

Ás 12,30 horas, a propia Lídia Senra ofrecerá unha conferencia sobre a 'Resolución do Parlamento Europeo sobre as áreas de montaña', na que reivindicará a importancia de manter as explotacións agrarias existentes e promover a instalación de novas como base para o desenvolvemento da zona.

"A montaña, ademais de todo o que achega á sociedade en termos de biodiversidade, paisaxe e auga, podería ser tamén unha fonte de e emprego sustentable e de calidade, pero para iso é imprescindible articular políticas públicas específicas", defendeu Senra.

Pola tarde, a xornada continuará ás 16,30 horas cunha mesa redonda de experiencias e proxectos que se están levando a cabo en diferentes lugares de alta montaña galega.