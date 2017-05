O Centro Coreográfico Galego programa ata xullo cursos de repertorio, danza clásica e contemporánea

O Centro Coreográfico Galego desenvolverá, na súa sede da Coruña, ata finais de xullo, cinco cursos teóricos e prácticos sobre repertorio, danza clásica e contemporánea coa presenza de recoñecidos profesionais, segundo informa.

En concreto, participarán, como corpo docente destes encontros, Ana Abad Carlés, Beatriz Pérez, Kirenia Martínez, Ramón Oller, Ricardo Franco, Marisa Mateo Escaples e Tino Morán.

Unha decena de estudantes participará no primeiro dos talleres, que impartirá Ana Abad Carlés do 8 ao 12 de maio e para o que xa terminou o prazo de matrícula. Para o resto dos cursos previstos, mantense aberto o período de solicitude. Un deles terá lugar do 22 ao 26 de xullo.

O tres citas restantes terán lugar en xullo como parte da oferta de cursos de verán do Centro Coreográfico Galego. O coreógrafo e director de escena catalán Ramón Oller conducirá o primeiro deles, centrado en danza contemporánea.