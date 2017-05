Preto de 9.000 persoas visitaron a Praia das Catedrais durante a ponte de maio

O Monumento Natural da Praia das Catedrais, en Ribadeo (Lugo), rexistrou un total de 8.825 visitantes durante a ponte do primeiro de maio, despois de que a Xunta activase un operativo especial para facilitar e ordenar o acceso a este espazo.

Praia das Catedrais | Fonte: Europa Press

Os datos foron recollidos polo persoal que formou parte deste dispositivo que, ademais de "velar pola seguridade dos visitantes", permitiu ao público un "mellor aproveitamento da visita" achegando información do espazo, lembrou a Xunta.

En concreto, o dispositivo especial estivo formado por 5 persoas, das cales dous se centraron no control do acceso aos aparcadoiros facilitados polos concellos de Barreiros e Ribadeo, outras dúas ao reconto de visitantes e información e unha persoa á vixilancia. O dispositivo activouse para facilitar o acceso e coñecer o grao de afluencia en épocas do ano nas que non existe limitación de acceso.

Así, a limitación de accesos, segundo o plan de conservación do monumento natural, prodúcese en Semana Santa e nos meses de xullo, agosto e setembro e consiste en limitar a entrada ao monumento a 4.812 visitantes ao día.

Deste xeito, tal e como mostran os datos recolleitos durante a ponte do primeiro de maio, existe un crecente interese por coñecer este areal, aínda a pesar das condicións climatolóxicas.

O Monumento Natural da Praia das Catedrais xa experimentou durante a Semana Santa unha importante afluencia de público, como mostran as 24.483 persoas que accederon a este espazo.