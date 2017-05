Fundación Inade organiza unha xornada na Coruña para que empresarios aprendan a xestionar a ciberdelincuencia

Este xoves, 4 de maio, Fundación Inade, en colaboración coa Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación da Coruña, organizará unha xornada informativa baixo o título de 'Están a atacarnos: como xestionar a ciberdelincuencia?' na sede da entidade cameral.

O obxectivo é, segundo explica a Fundación Inade, analizar cos empresarios asistentes o risco de ciberdelincuencia, coñecer como se debe identificar e tratar e que alternativas proporciona a industria aseguradora para transferilo.

O presidente da Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación da Coruña será o encargado de inaugurar a xornada, na que intervirán Juan Peláez Álvarez, consultor do Instituto Nacional de Ciberseguridade (Incibe); Jesús Galindo, director xeral da empresa de seguridade cibernética Safe-T Data; Roberto Baratta Martínez, director e vp Executivo Prevención de Perda, Continuidade de Negocio e Seguridade da entidade financeira Abanca; e María Vitoria Valentín Gamazo, subscritora de riscos especiais e Liñas financeiras da entidade aseguradora AIG.

Segundo indica a organización, no ano 2015 España foi o terceiro país con máis ciberataques --só superado por EEUU e Reino Unido-- que custaron 14.000 millóns de euros.

Ademais, recalca que as pemes "constitúen o foco de ataque dos ciberdelincuentes, xa que obviamente non contan cos mesmos medios que as grandes empresas para o mesmo fin".