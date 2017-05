O Valedor do Pobo reclamou este martes "contundencia" e unha abordaxe "multidisciplinar" para combater o acoso escolar, á vez que apostou por prestar máis atención "ao sufrimento das vítimas".

A través dun comunicado con motivo do Día Internacional contra o Acoso Escolar, a institución que dirixe Milagros Otero lamentou que as medidas de detección, prevención e tratamento e as campañas de sensibilización "non conseguisen pór freo a esta realidade".

"Percibimos que os esforzos se centran excesivamente en tipificar a conduta, sen prestar a suficiente atención ao sufrimento da vítima", indicou o Valedor, que recibe cada ano "multitude de queixas en relación con esta problemática" tanto en Secundaria como en Primaria.

O Valedor subliñou que o 27,5% dos 8.000 participantes nunha enquisa realizada polo Defensor do Pobo ao comezo deste curso afirmaba coñecer incidentes de violencia ou acoso nos seus respectivos centros. "O dato resulta preocupante e require de atención inmediata por parte dos ombudsman e das institucións educativas", recolle a institución.

O organismo faise eco "das reivindicacións" que realizan as familias por medio das súas queixas e aposta por medidas como "reforzar a vixilancia nas entradas e saídas dos centros e nos espazos comúns fose das aulas". "Tamén haberá que incidir no fomento da sensibilización do alumnado e na formación do profesorado", indica o Valedor, que pide "contundencia" contra estas situacións.