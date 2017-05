O PSOE da Coruña dirixirase ao goberno local para coñecer "a realidade" sobre o "gabinete de transparencia e bo goberno" que creou en febreiro do ano pasado e "do que non se teñen noticias".

En concreto, a través dun comunicado, avanzou que rexistrará unha pregunta escrita para que o goberno aclare, entre outras cuestións, cantas veces reuniuse ese gabinete.

Ademais, lembrou que o alcalde, Xulio Ferreiro, "asinou o decreto polo que se creaba devandito gabinete sen que un ano despois téñase coñecemento da súa constitución, medidas adoptadas e resultados".

PREGUNTAS DO BNG SOBRE FORMACIÓN

Tamén o BNG, coa vista posta no próximo pleno, presentou unha serie de preguntas para demandar aclaracións do goberno local respecto ao plan de formación dirixido a axentes e emprendedores culturais que comeza este mércores.

Entre outros aspectos, cuestiona que se recorra a profesionais doutras cidades españolas "cando en Galicia hai especialistas impartindo contidos similares", tal e como detallado a través dun comunicado.