Abren xuízo oral contra o presunto autor do dobre crime dunha parella de Arbo (Pontevedra) en 2015

O xulgado de primeira instancia e instrución número uno de Ponteareas (Pontevedra) acordou abrir xuízo oral contra Arturo D.S., o presunto autor do dobre crime dunha parella achada morta nun vehículo en Arbo a principios de xullo de 2015, quen será xulgado por un xurado popular acusado de dous delitos de asasinato.

Entre tanto, acordouse manterlle en situación de prisión provisional, comunicada e sen fianza, na que se atopa desde a súa detención, ao "apreciarse risco de fuga"; así como requirirlle que ingrese unha fianza dun millón de euros para asegurar as eventuais "responsabilidades civís e pecuniarias".

O home será xulgado na Audiencia de Pontevedra acusado os delitos de asasinato da súa exparella Beatriz Rodríguez Mariño, de 30 anos, e a nova parella dela, Sergio Rodríguez Fernández, de 36 anos, dos que sabía que estarían xuntos nun lugar escuro e aos que, "con intención de causarlles a morte, disparou a cada un deles na cabeza cunha escopeta".

Tanto a Fiscalía como a acusación particular solicitaron no seu momento a apertura de xuízo por dous delitos de asasinato; mentres que a acusación popular, exercida pola Xunta, pediu a apertura de xuízo por un delito de asasinato. As acusacións entenden que concorre sobre ambos a agravante de aproveitamento de lugar e tempo, e, sobre ela, tamén a agravante de parentesco.

Así mesmo, o avogado do Estado solicitou que o acusado indemnice ao Estado en case 12.000 euros, por ser a cantidade que abonou a Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas ao pai do falecido.

"POSESIVO E CONTROLADOR"

Tal e como consta no escrito de conclusións do Ministerio Fiscal, o acusado mantivo unha relación de nove anos con Beatriz Rodríguez Mariño, coa que tivo unha filla --que contaba con nove anos de idade no momento do crime--, e ela finalizou a relación uns meses antes do seu falecemento.

Tras iso, o home "insistía en renovar a relación sentimental e a convivencia, tratando de manter o contacto e frecuentando o lugar de traballo da muller", sobre a que tiña "un carácter posesivo e extremadamente controlador e violento". Así, chegou a vixiala escondido entre árbores, seguíndoa en automóbil, cun aparello de videograbación ou ben servíndose de amigos.

Pola súa banda, Beatriz e Sergio iniciaron unha relación sentimental "uns meses antes de que lles arrebatasen a vida", e sospeitaban que estaban a ser vixiados polo acusado, quen manifestou en ocasións a diversas persoas que a moza "era para el ou non era para ninguén, e que mataría" a ambos.

O procesado era cazador experto e habitual, coñecía perfectamente o uso das armas de fogo e no seu domicilio atopáronse cinco escopetas, tres rifles e unha carabina. Ademais, tivera armas de fogo non declaradas.

O DÍA DO CRIME

A Fiscalía mantén que, sobre as 23,30 horas do 2 de xullo de 2015, o acusado presentouse no lugar de traballo de Beatriz e propúxolle que deixase a súa nova relación e irse de vacacións xuntos, tras o que se marchou. Ao terminar de traballar, a muller quedou con Sergio e foron xuntos a unha paraxe escondida nun monte nas proximidades de Arbo.

Ao ser de madrugada e atoparse no interior do automóbil nunha zona boscosa e afastada do núcleo urbano, ambos pensaban que se atopaban en absoluta intimidade; no entanto, o acusado, "ben por seguilos esa noite, ben por saber o lugar ao que irían", acudiu onde eles estaban.

Desta forma, sempre segundo o escrito de Fiscalía, ao que tivo acceso Europa Press, Arturo D.S., "co vil, egoísta, cruel e inhumano propósito de arrebatar a vida a Beatriz e a Sergio, disparoulles na cabeza cunha escopeta a unha distancia de entre un metro e medio e de socato coa intención de matar".

As vítimas "non tiveron ningunha oportunidade de defenderse do ataque inesperado do acusado", quen sabía que "ninguén vería o crime nin podería axudar ás vítimas", mantén o fiscal, quen apunta que o tempo ata a súa detención, unhas 21 horas, utilizounas Arturo D.S. para desfacerse da arma e do teléfono de Beatriz e eliminar rastros.

Por todo iso, o Ministerio Público solicita que se impoña ao acusado a pena de 23 anos de prisión por cada un dos delitos de asasinato, a privación da patria potestade respecto da súa filla, e indemnizar aos familiares das vítimas.