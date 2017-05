Defensa reivindica a memoria do catro militares ourensáns falecidos en misións internacionais

Defensa reivindicou este martes a memoria do catro militares ourensáns caídos en misións internacionais con motivo do Día da Subdelegación de Defensa na cidade das Burgas.

Nun acto durante o cal se entregou o premio do concurso literario 'Carta a un militar español' e concedéronse recoñecementos ao persoal que traballa na Subdelegación, o delegado de Defensa en Galicia, Juan Carlos Sancha Orduña, avogou porque os cidadáns "coñezan e valoren" o labor das Forzas Armadas.

Neste sentido resaltou que as Forzas Armadas "son gardiás e garantes da liberdade e da seguridade" e o seu papel é "esencial" para o desenvolvemento dun "país libre e democrático".

Tamén fixo seu o discurso da ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, no sentido de que "conseguir que a sociedade adquira unha cultura de Defensa permitirá que cada cidadán formule o seu propio xuízo" sobre a importancia das Forzas Armadas.

Sancha Orduña mostrouse "satisfeito" do "agarimo e respecto" cara á institución militar por parte dos representantes da sociedade ourensá, entre quen se atopaban o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; o vicepresidente da Deputación, Rosendo Fernández, e o vicerreitor do Campus de Ourense, Virxilio Rodríguez.

HOMENAXE ÁS FAMILIAS DOS FALECIDOS

O día da Subdelegación de Defensa en Ourense tivo como protagonistas ás familias do catro militares ourensáns falecidos durante misións internacionais. Así o destacou o subdelegado de Defensa, Gustavo Doncel, tras entregar senllos ramos de flores aos seus familiares.

O primeiro dos militares recoñecidos foi Isaac Piñeiro Varela, que faleceu o 19 de xuño de 1993, xunto a outro tres compañeiros, ao caer o vehículo blindado no que circulaban ás augas do río Neretva, en Bosnia.

A continuación entregouse un ramo de flores aos familiares do Garda Civil Jaime Pérez, falecido en novembro de 1999, cando se atopaba colaborando co Programa Mundial de Alimentos en Kósovo.

Tamén se lembrou ao cabo primeiro da Armada, Leandro Rois Pérz, falecido en Kenia en 2002 no marco da operación 'Liberdade Duradeira' contra o terrorismo e ao soldado Diego González Blanco, falecido en 2005 nun accidente de helicóptero en Afganistán.

DÍA DO RESERVISTA VOLUNTARIO

O acto, que coincidiu coa celebración do Día do Reservista Voluntario, serviu tamén como marco para a entrega dun recoñecemento á reservista Flora Fernández.

Gustavo Doncel agradeceu a súa colaboración aos civís ourensáns que colaboran coas Forzas Armadas, a quen cualificou como "exemplo do compromiso solidario" co Exército.

Por último, o acto, celebrado na subdelegación, tamén acolleu a entrega do galardón do concurso 'Carta a un militar español', que convoca o Ministerio de Defensa. Este ano a alumna de 4º de ESO Noemí Vidal Conde, do Colexio Padre Feijóo, foi a gañadora da cita literaria.