O portavoz de En Marea, Luís Villares, pregunta á Xunta "que pensa facer" con "unha xoia" como o Pazo de Goiáns, que "está a deixar estragar" a pesar do "importante" investimento realizado en 2010, de 4 millóns, para a súa adquisición.

Luís Villares, ante o Pazo de Goiáns | Fonte: Europa Press

Villares desprazouse este martes ata Boiro (A Coruña) para expor, ante o propio pazo, as iniciativas que o seu grupo promoverá no Parlamento galego. Explicouno xunto ás deputadas Luca Chao e Ánxeles Cuña e a portavoz de Boiro Novo, Dores Torrado.

"Chegaron apenas 20 anos de abandono --sen inquilino-- para que os muros e a instalación toda por dentro estea a caer", advertiu o portavoz do partido instrumental, sobre esta "xoia arquitectónica" e "resultante dunha evolución histórica".

Por iso, En Marea preguntará ao Goberno o seu plan de actuación con este pazo, "que se está deixando estragar a pesar de que teñen o deber legal de modificar esta situación" e rexistrará tamén iniciativas "para dar pasos adiante".

"Queremos formular unha alternativa", avisou Villares, antes de indicar que o seu grupo pedirá, con carácter inmediato, fondos para o concello para a consolidación dos muros e o conxunto da edificación; un plan de rehabilitación integral e un sistema de dotación de usos de carácter público.

"QUE NON ACABE EN MANS PRIVADAS"

Respecto diso do Pazo de Goiáns, Villares subliñou que é "testemuño dunha historia viva" de Galicia, e afirmou non concibir "como pode haber algunha administración como a local, ou mesmo a estatal ou a autonómica, que, despois do investimento tan importante que se fixo en 2010 --4 millóns para a súa adquisición--, non se poña en valor".

Así, chamou a atención sobre a "necesidade de recuperación para devolver á cidadanía a súa propia historia". "Non queremos que acabe en mans privadas que beneficie a uns poucos", avisou, antes de rematar: "Queremos que sexa para todos os veciños de Boiro, a comarca e todo o país".

Pola súa banda, Dores Torrado (Boiro Novo) denunciou o "grave atentado patrimonial" para o concello, que vinculou con "seis anos de goberno do PP en Boiro".

Ante o "lamentable estado no que se atopa" agora o pazo, con "tres fendas enormes nos muros por tres accidentes e que nin sequera foron capaces de esixir a responsabilidade ás aseguradoras para que esixisen a reposición", criticou que os populares "non fixeron absolutamente nada".

"Cheirámonos que o único que buscan é buscar algún tipo de negocio privado para rendibilizar este patrimonio de todos", denunciou, antes de sinalar directamente ao alcalde, ao que acusou de non saber "apreciar o valor arquitectónico patrimonial desta propiedade que é de todos".

"A acción política de Dieste --polo rexedor, Juan José Dieste-- co Pazo de Goiáns está a conseguir que se arruíne, para a súa satisfacción persoal e política", finalizou Torrado.