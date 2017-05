Representantes de En Marea nas Cortes activaron este martes en Galicia con varios membros de sindicatos a súa rolda de contactos para lograr que a moción de censura contra o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, non sexa unha iniciativa "dos partidos", senón unha moción de censura "cidadá".

En Marea arrinca con sindicatos os contactos pola moción de censura | Fonte: Europa Press

"Lanzamos unha campaña moi importante para que esta non sexa a moción de censura das mareas, nin de Podemos, nin de En Comú Podem, nin de EU; queremos que sexa a moción de censura da cidadanía, da xente que está indignada pola corrupción", manifestou, en declaracións aos medios antes do encontro, o deputado Antón Gómez-Reino.

Acompañado das tamén parlamentarias Ángela Rodríguez e Yolanda Díaz, Gómez-Reino apelou á mobilización cidadá. "Esperamos que o día 20 de maio en Madrid énchase Porta do Sol para apoiar esta moción de censura que non ten que ser dos partidos, senón unha moción de censura cidadá", proclamou.

Tras iniciar este martes a rolda de reunións, o deputado de En Marea explicou que se manterán outros contactos con diferentes entidades do tecido social galego. Tamén prevén convocar algún acto coa cidadanía e de mobilización.

"Esta moción de censura non é de fogueo. Por primeira vez en democracia os números dan", defendeu Gómez-Reino, antes de lembrar que nas outras dúas mocións presentadas había gobernos con maiorías absolutas. "Neste caso non é así e pedimos ao PSOE e a Cs que deixen de soster ao goberno corrupto do PP", aseverou.

Ao encontro, ao que estaban convidados a todos os sindicatos, acudiron finalmente representantes de CC.OO., UXT, CUT, CXT, SLG, STEG e UU.AA.

MATIZACIÓN DE VILLARES

Gómez-Reino tamén foi preguntado sobre a postura do portavoz de En Marea, Luís Villares, quen inicialmente afirmou que "sobraba" a consulta a Xuíces para a Democracia para que esta asociación asesorase na moción de censura. Posteriormente, Villares rectificou e dixo que si que o ve "pertinente". Este martes Gómez-Reino lembrou que se produciu esta matización, cuestionado polos xornalistas.

"Onte Luís Villares xa matizou as súas palabras. Nós o que facemos é tratar de reunirnos con todas as entidades da sociedade civil que teñen moito que achegar a esta moción de censura", esgrimiu.

Non en balde, o deputado de En Marea no Congreso salientou que a iniciativa censora debe propugnar medidas para a "rexeneración democrática" e "acabar coa corrupción", un ámbito no que o mundo xudicial ten "moito que dicir".