O PSOE cumpre un ano cun concelleiro menos en Santiago, incapaz de resolver a entrada de Antón Barba

Aínda non se cumpriu un ano desde as eleccións municipais cando o número dous na lista do PSOE de Santiago, María Tobar, anunciou a súa marcha por motivos profesionais. Un ano máis tarde dese 2 de maio, os socialistas seguen cun concelleiro menos dos electos, incapaces de resolver a crise aberta por Antón Barba.

Barba, funcionario no concello, non pode compatibilizar o seu traballo co asento na corporación municipal, de modo que condicionou a súa toma de posesión á única dedicación exclusiva que teñen asignada os socialistas: a que actualmente percibe Paco Reyes na súa condición de portavoz do grupo.

É máis, chegou a esixir a renuncia de Reyes polos malos resultados electorais, pois nos últimos comicios locais o PSOE deixouse cinco edís, á vez que se ofreceu para ocupar o seu cargo.

Mentres pleno tras pleno, desde o celebrado en xullo do pasado ano, figura na orde do día a toma de posesión de Antón Barba que non se produce, os socialistas pon o foco en que existe un baleiro legal ao non impor aos integrantes das listas municipais un prazo temporal para decidir se asumen ou non o cargo.

No partido, subliñan algunhas fontes, xa se fixo "de todo" para tentar pór fin a esta situación. O propio Paco Reyes explicou a Europa Press que, ademais de distintas reunións con Antón Barba, o PSOE contactou mesmo cun maxistrado do Tribunal Constitucional para explorar como resolvela.

VÍA XUDICIAL?

A saída, segundo expuxo o secretario xeral do PSOE compostelán, Alfonso Tourís, en declaracións a Europa Press, pasaría por "xudicializar" os feitos.

Polo momento, o Concello de Santiago, a instancias dos socialistas, informou á Xunta Electoral Central do ocorrido. De non incluír ningunha medida concreta a súa resposta, como esperan, poderían presentar un contencioso alegando que "uns 2.000 veciños" están actualmente sen o concelleiro do PSOE polo que votaron.

Máis aló disto, Tourís lamentou que unha persoa cun cuarto de século de militancia ás súas costas nin sequera atenda as súas chamadas. "Cada un é responsable dos seus actos", resolveu. Pola súa banda, Barba rexeitou facer declaracións.