Adif licita un novo contrato para manter a rede convencional para mellorar calidade e control das incidencias

Adif autorizou no Consello de Administración a licitación do concurso público para o novo modelo de mantemento de infraestrutura e vía da rede convencional para preservar a seguridade das liñas, alcanzar os niveis desexados de fiabilidade e mellorar a calidade así como o seguimento das incidencias que repercutan nas obras.

O importe global do contrato será de 275.930.569 euros e terá un prazo de execución de 24 meses con posibilidade de prórroga por outros dous anos.

"Desta forma, Adif realiza unha importante aposta polo mantemento da rede convencional que queda de manifesto tanto no incremento do orzamento destinado como nas melloras que se introducen para xestionar e controlar os programas de traballo que deben desenvolverse, a resolución de incidencias e as garantías de cumprimento incluídas no contrato", explicou o Administrador de Infraestruturas Ferroviarias.

Así, o mantemento da rede pasa de contar cunha partida anual de 98,5 millóns de euros a 102,5 millóns aos que se suman ademais outros 31,5 millóns de euros anuais para actuacións correctoras programadas, o que representaría un incremento do 36 por cento.

O prego define os medios necesarios, a forma de pago e o modelo de xestión de cada unha das actividades obxecto do mesmo e divide a adxudicación en sete lotes por ámbitos xeográficos (Centro, Noroeste, Norte, Leste, Noroeste e Sur, máis un lote para a Rede de Ancho Métrico), fronte aos 20 contratos actuais, "o que permite optimizar os recursos humanos e materiais requiridos en cada lote".

Segundo precisaron as mesmas fontes, non se limitan os lotes aos que concorrer, "favorecendo a maior concorrencia e sen pór trabas á competencia, sen que supoña unha diminución das condicións do servizo, aínda que unha vez adscritos os medios a un lote serán exclusivos dese contrato".

O contrato contempla unha serie de actuacións de mantemento regulares (inspeccións e actuacións en infraestrutura, vía e desvíos, entre outras) que Adif abonará a través dun canon de mantemento fixo anual xa mencionado, establecido en 68.697.500 euros.

O adxudicatario establecerá xunto a Adif a programación das actuacións necesarias, con medios materiais e humanos de "dispoñibilidade constante e exclusiva" asociados ao canon.

O abono realizarase mediante facturación mensual, ligado á consecución dos obxectivos de calidade e o grao de cumprimento determinados polos indicadores, "en función dos que se establecerán uns coeficientes de penalización sobre o importe máximo de canon de mantemento fixado".

Ademais, establécese unha partida anual de 33.800.000 euros para actividades de mantemento non regulares, "é dicir aquelas derivadas de inspeccións ou incidencias que, pola súa envergadura ou natureza, non poidan realizarse exclusivamente cos medios humanos e materiais ligados ao canon", informaron tamén desde Adif.

Tamén se inclúen actuacións correctoras programadas cunha dotación anual de 31.500.000 euros que engloban traballos de mellora que suporán aforros futuros no mantemento. Estas actuacións xestionaranse mediante un Acordo Marco e o seu orzamento máximo de licitación por actuación non poderá exceder de 250.000 euros (con IVE).

Por outra banda, a partir da anualidade 2019 tamén se incluirán nos contratos de mantemento os labores de control de vexetación en marxes e instalacións ferroviarias para a prevención de incendios (limpeza de vexetación en marxes, roza, tratamentos herbicidas, etc.) Estes traballos tamén serán xestionados mediante Acordo Marco.

Adif introducirá penalizacións en función duns indicadores de calidade e cumprimento entre eles o tempo medio de resposta ante incidencias, o tempo perdido por circulacións por existencia delimitacións temporais de velocidade (LTV) imputables ao mantemento, a calidade da vía e o grao de cumprimento dos programas de traballo.

Así, esixirase ás adxudicatarias que no plan de traballo coa descripción das tarefas a realizar incorpórese a eliminación das LTV. Así mesmo, fíxanse uns tempos máximos de resposta ante incidencias (prazo no que o adxudicatario debe estar no lugar da mesma cos medios humanos e materiais necesarios para a súa resolución), que deben ser inferiores a unha hora e 30 minutos en Proximidades, a dúas horas e 30 minutos en Longa Distancia e a catro horas en liñas de tráfico débil ou exclusivas para mercadorías.