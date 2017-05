O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, participou este martes na inauguración do Centro de Día de Atención e Inclusión Social 'Gabriel Vázquez Seijas', propiedade de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol, onde asegurou que o seu departamento "ten como misión principal axudar a quen máis o necesita".

Rey Varela en Ferrol | Fonte: Europa Press

"Esta cidade necesita un centro de inclusión social e a Xunta cumpriu", apuntou o popular, que lembrou que desde que se creou o departamento do que el é responsable "aumentouse nun 81% os fondos destinados a estes centros de inclusión social, case duplicando estas axudas". No caso de Ferrol, profundou, a Xunta achegou para poder materializar este proxecto "150.000 euros".

José Manuel Rey Varela subliñou, no entanto, que "a maior axuda de Cáritas" e "a maior axuda para a integración social", son "os profesionais que traballan aquí os 365 días do ano", así como os seus voluntarios, "que chegan a cada unha das parroquias de toda Galicia, de toda a Diocese, para dar algo que non ten prezo, como é o seu tempo, a súa solidariedade e o seu apoio a quen máis o necesita".

"Coa ilusión, o pulo e o traballo de todos somos capaces de quitar adiante unha gran obra para os que máis o necesitan e tamén para Ferrol", resumiu.

O conselleiro lembrou que o inicio deste proxecto fíxose cando el era alcalde. "Queda demostrado que, ás veces, os grandes proxectos pódense conseguir e que cando hai ilusión e ganas de axudar aos demais, as cousas póñense ao alcance do traballo", finalizou.

BENDICIÓN

Pola súa banda, o bispo de Mondoñedo-Ferrol, Luís Ángel de las Heras, foi o encargado de bendicir estas instalacións e agradeceu "a axuda de todos para poder ter este novo centro, algo moi importante tanto para Ferrol como para toda a Diocese".

De las Heras tamén quixo agradecer "o apoio de todas esas persoas anónimas que contribuíron coas súas achegas para lograr este resultado, en moitos casos por parte de xentes que mesmo non teñen nin para eles".

O representante da Igrexa asegurou que "este lugar se vai a converter en sitio de encontro e proximidade para todos aqueles que o necesitan", ao mesmo tempo que "lugar de entrega de almorzos ou para recibir unha ducha". "Sobre todo, o que necesitan é unha cara amable, que os acollan, que os abracen, que se lles acompañe e que lles faga sentirse persoas dignas, porque iso o necesitamos todos", concluíu.