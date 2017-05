Zülle-Rominger, duelo en Ézaro

Na Vuelta a España de 1993, a primeira patrocinada polo Xacobeo con saída na Coruña e chegada en Compostela, Tony Rominger e Alex Zülle protagonizaron polas estradas galegas unha das edicións máis disputadas da súa historia. No 2017, no Miradoiro de Ézaro, como Miguel Induráin e Claudio Chiappucci no 2015, os dous ciclistas suízos rememorarán nas estradas da Costa da Morte aquel duelo.

Tony Rominger, co 'pelegrín' na camisola amarela, e Álex Zülle, na Vuelta de 1993.

Tony Rominger, nas filas do CLAS, gañou tres Vueltas consecutivas (1992, 1993 e 1994). Xa no remate da carreira de Perico Delgado, era o grande favorito. Pero no 93 viuse sorprendido por un Álex Zülle aínda novo, que gañou dúas tiradas (a primeira, a etapa prólogo de 10 quilómetros na Coruña) e foi líder ata a última semana. Rominger reaccionou e venceu en tres etapas de montaña, e aguantou na última o amarelo, malia a vitoria de novo de Zülle na crono final de 44 quilómetros entre Padrón e o compostelán Monte do Gozo. Rominger avantaxou en 29 segundos a Zulle no podio. Nesa edición do Xacobeo 93, o padronés Blanco Villar rematara no posto 25.

Segundo anunciou este martes EME Sports, empresa organizadora do Gran Fondo Ézaro, Tony Rominger (56 anos) acompañará a Álex Zülle (48 anos) na edición do 2017 e enfrontaranse xuntos o vindeiro 2 de xullo as espectaculares costas do Miradoiro de Ézaro. Zülle, vencedor de dúas Vueltas, levará o dorsal número 1 e Rominger, que gañou tres e un Giro, será o dorsal 1.500, tope marcado pola organización para a cita. O 'dous' está reservado para o cantante invidente Serafín Zubiri, que aceptou a proposta de Ezequiel Mosquera, responsable de EME Sports, e tentará subir o muro de Ézaro en tándem.

Á cita internacional polas estradas da Costa da Morte non faltarán os ciclistas profesionais galegos como Gustavo César Veloso (W52-FC Porto), Álex Marque (Sporting-Tavira) ou Delio Fernández (Delko-Marseille), e os xa retirados David Blanco, Álvaro Pino ou Óscar Pereiro, así como Joseba Beloki ou Ángel Casero.

Con dous percorridos, un curto de 72 e outro longo de 140 quilómetros, a proba percorrerá os concellos de Dumbría, Mazaricos, Muros, Muxía, Cee e Carnota e rematará no xa mítico muro cara ao Miradoiro do Ézaro, cun desnivel de ata o 30%, un desafío xa senlleiro no panorama ciclista internacional.