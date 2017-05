PGE.- Montoro afronta no Congreso o primeiro exame aos seus Orzamentos, rexeitados por 175 deputados

O ministro de Facenda e Función Pública, Cristóbal Montoro, afrontará a partir deste mércores o primeiro exame parlamentario ao proxecto de Orzamentos Xerais do Estado de 2017, un debate no Congreso con sete emendas de totalidade que esixen a devolución das contas ao Goberno.

Cristóbal Montoro, ministro de Facenda | Fonte: Europa Press

En total, Montoro enfrontarase á metade exacta do Congreso, pois o número de deputados que apoian o veto aos seus Orzamentos é 175, a un só voto da maioría absoluta que suporía o fin da súa tramitación parlamentaria.

En total, rexistraron emendas á totalidade o PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Esquerra Republicana, o PDeCAT, Compromís, EH Bildu e Nueva Canarias. Todas elas votaranse conxuntamente, xa que todas piden o mesmo: devolver os Orzamentos ao Goberno.

Para superar o primeiro exame, o Goberno necesitará polo menos o respaldo da outra metade da Cámara, os outros 175 deputados, pois en caso de empate volvería celebrarse unha segunda votación e, de repetirse, quedarían rexeitadas as emendas á totalidade e o proxecto podería seguir o seu curso.

O DEBATE EMPEZA Ás 12 HORAS

O debate de totalidade comezará o mércores ás 12 horas, coa presentación do proxecto por parte do Goberno, concretamente de man do ministro de Facenda e Función Pública, Cristóbal Montoro. O Pleno renovarase ás 16 horas coas intervencións dos representantes dos grupos da oposición, en primeiro lugar os que presenten emendas de totalidade, de maior a menor, cun tempo cada un de 30 minutos.

Será a quenda do PSOE (Antonio Hernando), Unidos Podemos (presumiblemente Pablo Iglesias e os representantes das confluencias), Esquerra (Joan Tardà) e o Grupo Mixto, tanto os partidos que piden a devolución do proxecto --Carles Campuzano (PDeCAT), Joan Baldoví (Compromís), EH Bildu e o deputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo-- como os que non presentaron emenda (UPN, CC e Foro). O ministro Montoro irá respondendo un a un a estes grupos, que poderán dispor dunha replica de cinco minutos por cabeza.

A sesión parlamentaria renovarase a partir das 9 horas do xoves 4 de maio coa intervención dos grupos que non o fixeron o día anterior, presumiblemente os grupos que non presentaron emenda de totalidade: Cidadáns, o PNV e finalmente o PP, cada un dos cales disporá de 20 minutos e recibirá a súa correspondente contestación polo ministro.

Unha vez concluído o debate someteranse a votación as emendas de totalidade, todos xuntas porque coinciden no seu obxectivo: devolver o proxecto ao Goberno. Se se rexeitan, os Orzamentos continuarán a súa tramitación e os grupos terán ata o venres para presentar as súas emendas parciais ao articulado e aos orzamentos de cada ministerio.