Un choque con tres vehículos implicados sáldase cunha persoa ferida en Sigüeiro

Un accidente de tráfico debido a un choque no que se viron implicados tres vehículos saldouse a última hora da tarde do martes cunha persoa ferida na poboación coruñesa de Sigüeiro.

O accidente ocorreu na estrada N-550, á entrada do pobo de Sigüeiro, no municipio coruñés de Oroso. Foi un particular o que alertou do sinistro ao 112 Galicia pasados uns minutos das 19,40 horas do martes.

Ademais da Urxencias Sanitarias de Galicia-061, o 112 pasou aviso á Guardia Civil de Tráfico e aos efectivos de Protección Civil de Santiago. O persoal sanitario desprazou unha ambulancia asistencial que levou á persoa ferida, unha muller de 27 anos, B.R.A., a un centro hospitalario.