A Policía Local auxilia en Vigo a unha nena de 10 anos que sufriu un ataque epiléptico en plena rúa

Axentes da Policía Local de Vigo auxiliaron a unha nena de 10 anos que tivo que ser trasladada en ambulancia ata o Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) tras sufrir un ataque epiléptico en plena rúa.

Segundo informou a Policía Local, sobre as 8,20 horas do martes unha patrulla escoitou que unha muller pedía auxilio na rúa Falperra, polo que se dirixiu ao lugar. Alí atopou a unha muller con dúas nenas, unha das cales estaba tendida no chan e sufría un ataque epiléptico.

Os axentes deron aviso a unha ambulancia medicalizada, que se personó momentos despois. Ao pouco, a menor, consciente e aparvada, empezou a recuperarse e foi trasladada en ambulancia ao hospital para realizarlle probas.

A muller, nai das dúas nenas, acompañou ata o centro sanitario á que sufriu o ataque epiléptico; mentres que a outra foi levada polos axentes ao seu colexio, onde foi entregada á titora da súa clase.

Doutra banda, outra patrulla da Policía Local auxiliou na tarde do martes a unha muller de idade avanzada que se atopaba desorientada en Gran Vía. Ao identificala comprobaron onde vivía, polo que procederon a trasladala á vivenda, onde se fixo cargo dela unha veciña.