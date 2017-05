Ikea rexistra marca de vendas en España en 2016 e prevé investir 1.500 millóns ata 2025

Ikea elevou as súas vendas un 8% en 2016 en España, ata alcanzar os 1.385 millóns de euros, o que supón a súa marca de facturación nos 20 anos que leva a firma instalada no mercado nacional, segundo informou a multinacional sueca nun comunicado.

Ikea | Fonte: Europa Press

En concreto, a firma pechou o seu exercicio fiscal (de setembro de 2015 a agosto de 2016) cun beneficio neto de 121 millóns de euros, un 55% máis que o ano anterior, mentres que o resultado bruto de explotación (Ebitda) situouse nos 150,4 millóns de euros, o que supón un incremento do 64% respecto ao exercicio anterior.

Os centros de Ikea en España recibiron durante o pasado exercicio a visita de máis de 40 millóns de persoas, un 7,7% máis, aos 17 puntos de venda cos que a compañía conta no territorio nacional.

A multinacional sueca incrementou as vendas en todos os mercados, destacando Andalucía como o que máis crece, cunha subida do 12,3% na súa facturación, e Cataluña, que volve situarse como o mercado máis destacado do país e marca un crecemento do 8,2%.

Por desagregación do resto de mercados, Madrid creceu o 7,7%; Levante, o 6,8%; a zona Central (Zaragoza e Valladolid) o 6,5%; e as tendas da zona noroeste (Asturias e A Coruña), o 3,3%, o mesmo que a tenda de Baracaldo.

Nese mesmo período, o persoal de Ikea Ibérica alcanzou a cifra de 8.158 empregados, o que supón un incremento do 12,5% respecto ao peche de 2015 e encadea tres exercicios consecutivos en alza na creación de postos de traballo.

A firma sueca subliñou que a presenza da muller na súa organigrama é cada vez máis destacada, pois ocupa xa seis de cada 10 postos e máis da metade dentro dos postos directivos. Ademais, entre os empregados, que teñen unha idade media de 33 anos, reúnense 52 nacionalidades diferentes.

Respecto da súa contribución ás arcas do Estado, Ikea pagou máis de 310 millóns de euros en impostos no últimos cinco anos de actividade en España.

APOSTA POR ESPAÑA COMO MERCADO PRIORITARIO

Doutra banda, Ikea reiterou a súa aposta por España como un mercado estratéxico e prioritario para a compañía, que o pasado ano celebrou o seu 20 aniversario, e mostrou o seu compromiso de seguir abrindo novas tendas tal e como se coñecen na actualidade, pero tamén de apostar por novas canles e formatos comerciais, como os puntos de entrega ou as tendas no interior das cidades, como a que abrirá antes do verán na 'milla de ouro' de Madrid.

"Estamos a desenvolver o noso plan de expansión en España para o que previmos un investimento ao redor dos 1.500 millóns de euros ata o ano 2025. Apostamos pola expansión para ser aínda máis próximos para os nosos clientes e poder seguir inspirándolles cando, onde e como eles elixan en cada momento. Temos plans importantes para España", destacou o director xeral de Ikea Ibérica, Tolga Öncü.

Doutra banda, a multinacional continúa co seu compromiso de contribuír ao desenvolvemento económico e social onde está presente e neste sentido, a compañía disparou un 35% o gasto en produtos e servizos indirectos proporcionados polos preto de 1.700 provedores españois cos que conta, ata alcanzar os 143 millóns de euros.

Ademais, destinou máis de 1,19 millóns de euros a impulsar accións e proxectos que teñan un impacto positivo na contorna das súas tendas, como o acondicionamento de espazos en pisos e centros sociais a nivel nacional para a integración de nenos e nenas en risco de exclusión social ou do colectivo refuxiado chegado a España.

Respecto á área de Ikea Food, as súas vendas creceron ata os 59,9 millóns de euros e unha parte importante das vendas totais rexistradas en 2016, en concreto un 9,2%, corresponden a solucións para unha vida máis sustentable no fogar, que superan os 70,4 millóns de euros cun incremento do 28,5% respecto ao ano previo.

CARA Á INDEPENDENCIA ENERXÉTICA

Ikea sinalou que no plano enerxético, a compañía asumiu o compromiso de chegar a ser independente energéticamente en 2020, e na actualidade, as súas instalacións de fotovoltaico producen xa preto do 20% da enerxía que consome, que ademais, inclúe unicamente enerxía verde.

A multinacional conta actualmente con 16 tendas en España situadas en Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Ensanche de Vallecas (Madrid), Badalona, L'Hospitalet de Llobregat e Sabadell (Barcelona), Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Málaga, Xerez (Cádiz), Barakaldo (Bizkaia), Pola de Siero (Asturias), Murcia, Zaragoza, A Coruña e Arroyo de la Encomienda (Valladolid) e Alfafar (Valencia).

Ademais, ten o punto de entrega de Navarra e dous centros de distribución en Valls (Tarragona), que fornecen produtos ás tendas da compañía no suroeste de Europa e que constitúen a base loxística para a expansión da firma na Península, e os centros comerciais Luz Shopping e Rio Shopping en Jerez de la Frontera e Valladolid, respectivamente.