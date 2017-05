O conselleiro de Educación avoga por introducir currículos flexibles para os alumnos con maiores necesidades

O conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, avogou este mércores por introducir itinerarios ou currículos flexibles para os alumnos con maiores necesidades educativas ou situacións sociofamiliares complexas e blindar a certificación de competencias e saber adquiridos por experiencia laboral ou por formación non formal a través dunha acreditación que abra a posibilidade da súa validación.

O responsable de Educación da Xunta inaugurou este mércores en Pontevedra o 'VII Xornada dos xefes e xefas dos departamentos de Orientación', que leva como lema 'Asesoramento para un proxecto inclusivo de centro' e no que participaron uns 400 docentes, entre orientadores, especialistas en Pedagoxía Terapéutica e directores de centros, ademais de representantes de entidades e asociacións vinculadas á diversidade.

A proposta do conselleiro de Educación de introducir currículos flexibles ten como fin "favorecer a permanencia e progresión no sistema" dos alumnos con maiores necesidades.

Esta é unha das dúas propostas defendidas por Galicia ante o Senado, co fin de incluílas no Pacto de Estado pola Educación, no que se traballa.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

No marco desta xornada organizada para profundar nos retos de futuro dunha educación inclusiva, o titular de Educación puxo en valor a importancia de encontros como este para avanzar nun sistema educativo "máis equitativo e de maior calidade" e resaltou o papel que xoga a formación do profesorado na atención á diversidade.

Ademais, Rodríguez expuxo durante a súa intervención a "programación específica en diversidade" posta en marcha pola súa Consellería nos plans de formación permanente, unha iniciativa que definiu como unha das "liñas estratéxicas" do Goberno galego.

Segundo os datos ofrecidos polo conselleiro, a día de hoxe, 73 dos 380 centros que contan cun plan de Formación Permanente teñen un plan con liña especializada en atención á diversidade; e o curso pasado impartíronse case mil horas de formación na materia e máis de 2.000 profesores actualizaron os seus coñecementos.

Tamén no ámbito da formación, o conselleiro referiuse ao grupo de traballo creado co tres universidades galegas para a mellora da formación do profesorado, no que se analizan as competencias profesionais docentes en Galicia e reflexiónase sobre as que os estudantes de Maxisterio deberían adquirir durante a súa etapa formativa.