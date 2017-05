A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou á Xunta "contundencia" para evitar a venda das centrais hidroeléctricas do Xallas, á vez que volveu a reclamar unha comisión de investigación sobre as concesións públicas do empresario Villar Mir en Galicia, tras facerse público a súa condición de investigado na operación 'Lezo'.

Coincidindo coa súa reunión cos alcaldes de Carnota, Zas e Mazaricos para abordar o futuro de Ferroatlántica e destas centrais, Pontón volveu a acusar a Villar Mir de buscar "facer caixa" coa súa venda e alertou que isto suporía "asinar a liquidación para máis de 400 traballadores e un duro golpe á comarca".

Por iso, pediu á Xunta "claridade" tras criticar o "silencio" do Executivo galego tras a última reunión do presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, con alcaldes da Costa da Morte. Mentres, dixo que o comité de empresa leva "meses" chamando á porta da Administración autonómica "reclamando" unha reunión.

"PARAR OS PÉS" A VILLAR MIR

"Urxe unha posición clara e contundente da Xunta", dixo a dirixente nacionalista, quen instou tamén ao Executivo galego a "parar" os pés a Villar Mir, despois de que desde Ferroatlántica expuxésese o 31 de maio como data límite para a autorización de venda.

Respecto diso, considerou que a resposta debe ser que o Executivo galego non vai permitir "nin a venda nin segregación" das centrais. Na mesma liña, reclamou unha comisión de investigación "que analice todas as concesións públicas que teñen Villar Mir e que mire por lupa o expediente polo que se lle concederon estas minicentrais", apostilou.

Pola súa banda, o alcalde de Carnota, Ramón Noceda, incidiu na "unidade" existente na Costa da Morte en contra da venda das centrais.

"Demostrouno a sociedade civil nunha manifestación moi clara e contundente", dixo o rexedor, quen insistiu tamén na "unión de todos os concellos". "As centrais son nosas e non se venden", concluíu tamén en alusión ao presidente da Xunta.