Galicia dótase do primeiro vademécum de augas mineromedicinais e estuda se convén sumalas a servizos sanitarios

Galicia conta xa co primeiro vademécum de augas mineromedicinais, unha obra que pon a disposición do persoal médico información sobre as principais indicacións terapéuticas actuais das augas dos balnearios galegos, xunto cos seus contraindicacións, procedementos de aplicación e a súa dispoñibilidade nos diferentes centros termais da comunidade.

Presentación de Vademecum de augas medicinais en Galicia | Fonte: Europa Press

Na presentación do 'Vademécum das augas mineromedicinais de Galicia', publicado pola Cátedra de Hidroloxía Médica da USC e a Asociación de Balnearios de Galicia, participou, xunto a outras autoridades, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, quen ratificou que hai "unha zona de estudo" para determinar unha posible incorporación futura deste recurso á carteira de servizos sanitarios.

"Desde Galicia hai unha implicación entre a Cátedra e a Consellería para poder decidir sobre a súa incorporación futura (do recurso de augas mineromedicinales) para o tratamento específico de patoloxías", explicou o conselleiro, tras ser preguntado respecto diso.

En todo caso, concretou que a carteira de servizos debe analizarse sempre desde o punto de vista estatal e subliñou que é necesario determinar cales serían as indicacións médicas apropiadas, xa que hai algunhas que "xa están descartadas".

Devandito isto, precisou que xa existe "financiamento" por parte da Administración para o acceso a este tipo de recursos, "fundamentalmente desde o punto de vista dos servizos sociais" e exemplificou co Programa de Termalismo Social do Imserso".

