Case cen marcas estarán no Salón Internacional da Construción que se celebra no Ifevi do 5 ao 7 de maio

Case un centenar de marcas expositoras confirmaron a súa presenza no Salón Internacional da Construción, SICO 2017, que se celebrará no Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) do 5 ao 7 de maio.

Feira Sico en Vigo | Fonte: Europa Press

O director do grupo Móstrao, Javier Arnau, explicou en rolda de prensa que moitas das firmas que estarán no certame son de fóra de Galicia, e algunhas delas de Portugal, o que é "un indicador" da recuperación do sector da construción. A organización espera a chegada duns 8.000 visitantes.

Segundo precisou, as actividades do venres dedicaranse a profesionais e, entre outros eventos, haberá unhas xornadas técnicas sobre renovación urbana e novas tecnoloxías, nas que participarán profesionais e estudos de arquitectura de recoñecido prestixio. Así, o arquitecto Marco Rizzeto explicará o seu proxecto de recuperación da fachada marítima de Palm Beach, en Florida (EE.UU.)

Tanto o sábado como o domingo, o salón estará aberto ao público xeral, e a entrada será gratuíta. Os visitantes poderán coñecer os produtos e materiais máis innovadores no sector da construción, técnicas e novos deseños ecoeficientes, e outras novidades.

Durante a presentación da feira, o delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves subliñou o apoio da administración autonómica ao sector da construción galega, que facturou máis de 3.500 millóns de euros en 2016, e indicou que, no primeiro trimestre de 2017, a licitación de obra pública foi de case 77 millóns de euros, e máis da metade, actuacións da Xunta.

Mentres, o tenente de alcalde e concelleiro de Fomento do Concello de Vigo, David Regades, recalcou a importancia do sector da construción, e fixo un chamamento, tanto a profesionais como a cidadáns en xeral, para que acudan á feira. "Feiras como esta son as que necesita a cidade", constatou.