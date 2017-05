A portavoz do PP no Concello de Vigo, Elena Muñoz, reprobou que a tenente de alcalde de Vigo e presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, "está a esconderse detrás dos funcionarios públicos" e estaos utilizando "como escudo" no relativo á causa xudicial polo suposto 'enchufe' da súa cuñada nunha concesionaria municipal.

A popular Elena Muñoz | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios este mércores, Muñoz lamentou que Silva se negou a dar explicacións, como reclama o Partido Popular, tras coñecerse que nesta causa un alto funcionario do consistorio olívico enfróntase a oito anos de cárcere. "Esconderse detrás dos funcionarios parécenos un acto de covardía", selou.

"Hai moitas dúbidas, por que hai moitas coincidencias que afectan a familiares directos da señora Silva que necesitan ser explicadas pola responsable política á que apuntan directamente estas causas xudiciais", manifestou a edila, que lle volveu a pedir á presidenta provincial "que dea a cara, dea explicacións e deixe de terxiversar e de faltar á verdade".

En leste mesmo sentido, espetoulle que "non pode ser que --abra-- tanto a boca para esixir responsabilidades e explicacións noutros casos que non --lle-- afectan, e despois non --sexa-- o suficientemente valente como para dar a cara e explicacións".