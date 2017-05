(AM) Funcas revisa á alza as súas previsións para Galicia e prevé que creza un 2,9% en 2017, unha décima máis que España

A Fundación das Caixas de Aforros (Funcas) revisou á alza, ata o 2,9%, as súas previsións de crecemento para Galicia en 2017, de modo que a economía galega, de cumprirse as súas estimacións, rexistraría un incremento unha décima superior ao aumento da española, para a que este organismo augura unha subida do 2,8% este ano.

Botas (Abanca), Feijóo (Xunta) e Ocaña (Funcas) | Fonte: Europa Press

O maior dinamismo do esperado das exportacións e do consumo privado explican a revisión á alza de tres décimas para o produto interior bruto (PIB) do conxunto do estado, segundo Funcas, que presentou este mércores a súa revisión de previsións cun acto en Santiago co seu director xeral, Carlos Ocaña, e o de conxuntura e estatística, Raymond Torres.

Para o caso galego, a fundación valora que conta cunha situación fiscal "favorable" que lle outorga unha "ampla marxe de manobra" nun ano no que a economía da comunidade, subliña, "volverá crecer por encima da media nacional".

Madrid, Baleares, Cataluña e Galicia son as que máis crecerán, por encima da media. Ademais, Funcas prevé que se cren en toda España 450.000 empregos e que a taxa de paro baixe ao 17,5%.

GALICIA

No que respecta ao PIB galego, Funcas entende que "as exportacións, con moito peso nesta comunidade, manteñen un bo ton", e engade que a construción de vivendas "mantén" o seu ritmo. Con todo, apunta á "desaceleración" da industria e os servizos "nos primeiros compases" de 2017.

Por iso é polo que a súa previsión para este ano sexa dun 2,9% de crecemento, despois dun 2016 no que a economía galega creceu un 3,4%, por encima da media estatal.

No relativo ao paro, as previsións deste organismo sitúan a taxa no 15,6% ao termo do presente exercicio, de modo que sería un nivel "de novo inferior á media do país".

Na rolda de prensa previa a un acto institucional co presidente da Xunta, Raymond Torres, director de conxuntura e estatística de Funcas, chamou a atención tamén sobre a situación orzamentaria "mellor" de Galicia con respecto a outras comunidades.

Como aspectos negativos, sinalou a unha taxa de participación "inferior á media" e ao feito de que a taxa de actividade caese "algo" nos últimos trimestres.

Tamén advertiu de que a produtividade, aínda que mellorou, "aínda é 8 puntos inferior á media", e avisou das desigualdades que se producen dentro da comunidade, entre as provincias da fachada atlántica, A Coruña e Pontevedra, por unha banda, e Lugo e Ourense por outro.

Torres, a preguntas dos xornalistas, considerou que o efecto do 'brexit' na economía galega será "indirecto" e inferior ao doutras autonomías, posto que o seu sector exterior está "diversificado" e non se centra en Reino Unido, do mesmo xeito que os turistas que máis visitan o territorio galego son os nacionais.

A maiores, entre as súas recomendacións para Galicia, falou da economía do mar, os portos e a enerxía renovable, así como a produción de drons e o turismo rural como "baza importante". Por último, alertou de que as políticas activas de emprego "deixan moito que desexar" nesta comunidade, como no resto do estado.

ACTO INSTITUCIONAL

Xa no acto institucional, volveu a tomar a palabra Ocaña, o conselleiro delegado de Abanca, Francisco Botas, e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Botas trasladou que a entidade financeira espera "un moi bo exercicio" para Galicia este ano, despois de agradecer estudos como os que fai Funcas, "elemento fundamental para a toma de decisións" do banco.

Pola súa banda, Feijóo reivindicou a estabilidade en Galicia, política e nas súas contas públicas, e asegurou que seguirá cumprindo coa redución do déficit.

Así mesmo, chamou a atención sobre unha comunidade "non intervida" e cunha situación orzamentaria favorable e recoñeceu, iso si, que "non se pode seguir con estas porcentaxes de desemprego", fronte ao que fixo referencia a programas de formación postos en marcha ou planificados polo Goberno galego.

No tocante a exportacións, lembrou cífralas "marca", mentres que no apartado de turismo trouxo a colación a chegada do tren de alta velocidade á comunidade: "Suporá un antes e un despois desde o punto de vista da competitividade", aseverou.

A este respecto, mostrouse "pesimista" en relación coa necesaria coordinación do tres aeroportos galegos, e ironizou con que será o AVE o que "vai coordinar aos alcaldes e os fluxos". Será, dixo, unha coordinación "por imperativo", aínda que "sen dúbida vai dar unha vantaxe".

Por último, Feijóo asegurou que asinaría "agora mesmo" a previsión do 2,9% para Galicia este ano 2017, e chanceou con que lle "gustaría" que se cumprise esta estimación "e a da Xunta non", posto que esta é inferior, e sitúase no 2,4%.

ESPAÑA

Tras a revisión dos seus cálculos, Funcas estima que a economía española crecerá este ano un 2,8%, o que supón unha desaceleración "menos acusada do esperado", segundo incidiu o director xeral da entidade, Carlos Ocaña.

A pesar de todo, a fundación espera un enfraquecemento da economía, especialmente durante a segunda parte do ano, polo impacto do repunte da inflación na renda real dos fogares e polas expectativas de que a prórroga dos orzamentos (á espera da aprobación duns novos) afecte o consumo das administracións e o investimento público.

En canto ao emprego, prevé a creación de case 450.000 postos de traballo, o que permitiría reducir a taxa de paro en 2,1 puntos, ata o 17,5%, o nivel máis baixo desde 2008.

Como consecuencia, o déficit reducirase, aínda que "probablemente", segundo Funcas, "non o suficiente para alcanzar o obxectivo do 3,1% do PIB".

POR CC.AA.

Neste contexto de moderada desaceleración, Madrid, Baleares, Cataluña e Galicia son o catro que máis crecerán este ano, por encima da media. No caso do tres primeiras, os crecementos superarán ou igualarán a barreira do 3%.

As comunidades con maior ritmo de crecemento caracterízanse polo seu potencial exportados e veranse beneficiadas pola mellora das perspectivas para a economía mundial. Ademais, contan cunha situación fiscal favorable, o que lles outorga marxe para apoiar demanda e actividade.

Pola contra, aquelas que teñen axustes pendentes presentan menores taxas de actividade. É o caso de Estremadura e Asturias, cuxo PIB crecerá o 1,9% e o 2%, respectivamente. Estas comunidades, segundo Funcas, non conseguen aproveitar o auxe exportador.

A pesar da desaceleración xeneralizada, hai autonomías que experimentarán unha aceleración, como A Rioxa, Cantabria e Asturias, o que permitirá, de acordo cos cálculos de Funcas, unha "leve redución" das desigualdades económicas territoriais.

O mapa do desemprego en 2017, mentres, mostra a persistencia de "importantes diferenzas". A taxa de paro sitúase entre o 10% e o 12% en Baleares, Navarra, A Rioxa e País Vasco. Pola contra, Canarias e as comunidades do leste e do sur peninsunlar manteñen taxas elevadas, nalgúns casos superiores ao 26%.

Estas desigualdades, segundo alerta, acentuáronse desde 2007. Antes do inicio da crise, a taxa máis elevada era do 13% (Estremadura) e a máis baixa do 4,7% (Navarra).

Ante isto, aconsella políticas "coordinadas" para mellorar as perspectivas de investimento, formación e inserción laboral nas comunidades máis desfavorecidas. "O debate sobre a reforma do financiamento autonómico representa unha boa oportunidade para conseguir este dobre obxectivo", resalta.