O concerto dos 40 abrirá as festas da Ascensión, nas que actuarán Eladio y Los Seres Queridos e Kiko Veneno

Unhas bombas ao mediodía do mércores 24 anunciarán o arranque das festas da Ascensión, que abrirán co concerto dos 40 a cargo de Luís Brea e El Miedo, Shinova e Miss Cafeina, e traerán a Santiago a artistas como Eladio y Los Seres Queridos e Kiko Veneno.

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, presenta as festas da Ascensión | Fonte: Europa Press

Diso deu conta este mércores o alcalde, Martiño Noriega, quen explicou que no cinco días de festexos a capital galega acollerá unha decena de concertos, o pase de catro orquestras, espectáculos de danza e teatro, actividades para os máis pequenos, xogos tradicionais e a tradicional feira cabalar.

Nas festas 'picheleiras' por excelencia, como o propio rexedor definiunas, todos os concertos serán gratuítos e distribuiranse entre a Praza da Quintana (os principais), a Praza do Toural (os de artistas locais) e outros espazos da cidade.

En canto aos recitais na Quintana, tras a gala dos 40 tocaralle a quenda a Eladio y Los Seres Queridos, que compartirá escenario con Myles Sanko, "un referente do soul actual". O seguinte concerto nesta praza será o sábado, cando actuará Kiko Veneno. Antes, sobre as táboas estará Translations Trio con varios invitados.

Xa o domingo, este espazo utilizarase para un evento pensado para os máis pequenos da casa, da man de María Fumaça e A Pequena e Grande Orquestra. Nesta ocasión, a cita non terá lugar sobre as 22,00 horas, senón que comezará ás 17,30 horas.

En paralelo, O Toural porá as táboas para artistas locais baixo o nome 'Compostela é! Música', así como para espectáculos de danza; e a Alameda acollerá todas as noites, salvo a do domingo, actuacións de distintas orquestras. De xoves a domingo, ademais, o Teatro Principal acollerá a obra 'Voaxa e Carmín'.

Na Praza das Praterías estará o xoves ás 20,00 horas a Banda Municipal de Música, simultaneamente á actuación conxunta de varios grupos de folk na Praza dá Acibechería. A Real Filharmonía de Galicia fará o propio o venres, á mesma hora, na Quintana.

MÁIS EVENTOS

A programación complétase con torneos de chave na Alameda, carreiras de orientación polo Monte Pedroso, a XX Festa dos Maiores, actuacións de oito corais na rúa, comparsas de cabezudos e un novo desfile dos Imperial Stormtroopers ata a Praza do Obradoiro o sábado 27.

Todos estes eventos coinciden no tempo co Mercado Compostela Eco, na Praza Roxa entre o 25 e o 28 de maio; o III Festa do Comercio, que terá lugar o día 27; a ruta Eco-Gastro de Tapas Ecolóxicas, do 20 ao 28; e o campionato galaico-portugués sub-17 masculino de hockey a patíns.