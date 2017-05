Tres feridos, un deles atrapado, ao chocar tres camións en Mesía (A Coruña)

Tres persoas resultaron feridas na mañá deste mércores nun accidente ocorrido entre tres camións na localidade coruñesa de Mesía, segundo informou o 112 Galicia.

O servizo de emerxencias concretou que dúas deles resultaron feridos de carácter leve e o terceiro tivo que ser excarcerado polos Bombeiros de Ordes e os efectivos do GES de Curtis, ao quedar atrapado no interior dun dos camións implicados.

Debido á gravidade do accidente, Urxencias Sanitarias de Galicia confirmou ao 112 a saída do helicóptero medicalizado con base en Santiago cara a N-634, a estrada que une Guitiriz con Santiago. A aeronave tomou terra no mesmo punto, aínda que, finalmente, o ferido puido ser evacuado e trasladado en ambulancia polo persoal sanitario.

Foron varios os particulares que, pasados uns minutos das 11,00 horas deste mércores, alertaron ao 112 Galicia e indicaron que os camións, ademais, entorpecían a circulación. A partir de aí, os profesionais do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertaron a Urxencias Sanitarias, Bombeiros de Ordes, Garda Civil de Tráfico, GES de Curtis.

SINISTRO EN MONFORTES

Por outra banda, minutos antes das 12,00 horas deste mércores o 112 Galicia foi avisado dun accidente en Seoane, na localidade de Monforte de Lemos (Lugo).

Un camioneiro indicou ao persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 que, a esa hora, acababa de atoparse cun vehículo envorcado na estrada que une Seoane e Pol. Asegurou que no seu interior había unha muller inconsciente e o condutor estaba fóra do vehículo e ferido.

Por iso, o CAE 112 Galicia requiriu a intervención do persoal sanitario e solicitouse a colaboración dos Bombeiros de Monforte, da Garda Civil de Tráfico e de Protección Civil. Ademais, debido á gravidade, Urxencias Sanitarias desprazou ata o punto o helicóptero medicalizado con base en Ourense.