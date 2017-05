Feridas tres persoas nun choque en Coristanco (A Coruña)

Tres persoas resultaron feridas este mércores nun accidente de tráfico ocorrido ao chocar dous turismos frontalmente no termo municipal de Coristanco (A Coruña).

O accidente ocorreu sobre as 9,00 horas deste mércores á entrada do concello coruñés de Coristanco, na estrada AC-552. Varios particulares relataron o sucedido ao persoal do 112 Galicia, que sinalou que, segundo as testemuñas, dúas dos ocupantes dos vehículos podían necesitar dos medios de excarceración.

Por iso, o 112 Galicia alertou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Carballo. Tamén se solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico, do GES de Ponteceso e de Protección Civil de Coristanco.

Finalmente, descartáronse os medios de excarceración, posto que, segundo indicaron os bombeiros ao chegar ao momento, persoal sanitario xa evacuara aos feridos, que foron trasladados ao Hospital A Coruña.

A intervención do persoal do servizo de mantemento da estrada tamén foi requirida polo 112 Galicia.