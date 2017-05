Dous feridos nun choque en Ponte Caldelas (Pontevedra) e un motorista noutro sinistro en Culleredo (A Coruña)

Dúas persoas resultaron feridas este mércores despois de chocar dous turismos na Reigosa, en Ponte Caldelas (Pontevedra), á altura do cruzamento de Xustáns. Mentres un motorista sufriu outro sinistro na localidade coruñesa de Culleredo.

Segundo informou o 112 Galicia, sobre as 9,00 horas, un particular pediu axuda por unha colisión frontal entre dous turismos. Por iso, pasouse aviso a Urxencias Sanitarias e á Garda Civil de Tráfico. Os Bombeiros do Morrazo tamén foron informados.

Por outra banda, sobre as 9,30 horas en Culleredo (A Coruña) un motorista resultou ferido ao chocar a moto que manexaba contra un turismo. O accidente ocorreu na Terceira Rolda, na rotonda de acceso ao Aeroporto, á altura do punto quilométrico 8,100 da AC-14.

Tras recibir a alerta dun particular, o 112 Galicia puxo os feitos en coñecemento do persoal sanitario, dos axentes de Tráfico e dos efectivos de Protección Civil. De igual modo informouse por parte da Central de Emerxencias do 112 aos membros do parque comarcal de Arteixo e ao persoal do servizo de mantemento da estrada.