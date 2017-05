Máis de 400 axentes de policía velarán pola seguridade nas rúas de Vigo con motivo do Celta-Manchester

Máis de 400 efectivos da Policía Nacional e da Policía Local de Vigo, en diferentes quendas, velarán pola seguridade nas rúas da cidade, nun dispositivo especial con motivo do partido de Uefa Europa League que enfrontará ao Real Club Celta e ao Manchester United este xoves ás 21,05 horas, no estadio municipal de Balaídos.

Fontes da Comisaría de Vigo confirmaron que haberá uns 300 axentes operativos, en diferentes quendas, entre os que estarán "ao completo" as Unidades de Intervención Policial (UIP) de Vigo e A Coruña, ademais da Unidade de Prevención e Reacción (UPR) da cidade olívica.

A Policía Nacional coordinarase con 140 axentes da Policía Local, nun dispositivo especial que se porá en marcha na tarde deste mércores, cando se prevé a chegada dos primeiros afeccionados do Manchester. En total, Vigo espera recibir a uns 1.300 seguidores do equipo inglés.

Ademais do dispositivo policial, o Concello tomou medidas en previsión da chegada destes afeccionados. Así, autorizou a 13 locais do Casco Vello para instalar barras no exterior dos establecementos, onde se servirán as bebidas en vasos de plástico, e instalaranse 20 baños públicos portátiles en diferentes puntos do barrio histórico.

Por outra banda, ademais de reforzarse os servizos de limpeza e aumentar o número de colectores de lixo, reforzaranse tamén as liñas de autobús que pasan polas inmediacións do estadio municipal de Balaídos. Para os seguidores do Manchester United poranse en marcha buses-lanzadeira específicos, que sairán da Laxe en dirección ao estadio, escoltados pola Policía.