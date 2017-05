O viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, asegurou este mércores: "Eu son dos do non pasarán, antes de que gañe Le Pen apoiaría a Macron".

Comisión de Economía no Parlamento de Galicia | Fonte: Europa Press

Así se expresou Antón Sánchez na comisión de Economía despois de que a maioría dos militantes da Francia Insumisa, o partido que lidera Jean-Luc Mélenchon, mostráronse partidarios da abstención ou o voto en branco de face á segunda volta das eleccións presidenciais deste domingo, para a que o líder esquerdista non dera consigna de voto aos seus seguidores.

Na comisión de Economía do Parlamento galego abordáronse dúas iniciativas relacionadas cos tratados de libre comercio da UE con Estados Unidos e Canadá, presentadas respectivamente polo BNG e En Marea, que foron rexeitadas polos populares.

Durante o debate destas propostas, o deputado do PPdeG Gonzalo Trenor ligou a posición da esquerda galega e española coa dos "populismos" de Marine Le Pen e Donald Trump. Aquí referiuse a a vinculación entre Mélenchon e Podemos para asegurar que "as similitudes entre Le Pen e Mélenchon son abafadoras".

De feito, Trenor acusou a BNG e En Marea de usar "argumentos falsos" baseados no "peor dos sectarismos" para ir en contra do libre comercio, que identifica coa súa "cruzada contra o capitalismo" e "o Estado de dereito liberal".

O PP, "OS HERDEIROS DE FRANCO"

"Que nos falen a nós de extrema dereita... Por aí non imos pasar!", replicou Antón Sánchez ás acusacións dos populares. Onde está a extrema dereita no Estado español? No Partido Popular", espetou.

Ademais, Antón Sánchez recriminou aos populares que Le Pen e Trump "son produtos da política neoliberal" que "exclúe" a parte da poboación.

A continuación, o viceportavoz de En Marea argumentou que o PP é un partido "fundado por un exministro de Franco" e que conta con "defensores da figura de Franco". "A nós non nos van a dar leccións, vós sodes os herdeiros de Franco", sentenciou Sánchez.

Tras estas palabras, o portavoz popular, Pedro Puy, pediu a palabra en base a un artigo do regulamento sobre alusións á dignidade do grupo parlamentario para deixar claro que "o PP non é franquista", á vez que lembrou que na Cámara galega condenou " varias veces o franquismo".

Por iso, Puy emprazou a Antón Sánchez a non empregar unha "linguaxe que só pode levar a lembrar algún dos antecedentes ideolóxicos" que "ten a marea".

REXEITAMENTO A INICIATIVAS

De tal forma, os populares votaron en contra de ambas as iniciativas de Bloque e En Marea. Noa Presas (BNG) criticou o "perigoso" Tratado Transatlántico de Comercio e Investimentos (TTIP) que busca "eliminar trabas" en favor de multinacionais estadounidenses.

Así, Presas denuncia que os obxectivos que persegue o TTIP "son perigosos", como a eliminación de normativas en materia de seguridade alimentaria no marco dunha estratexia "neoliberal" para a privatización de servizos públicos.

A proposición non de lei do Bloque buscaba que a Xunta mostre a súa oposición ao TTIP e inste o Goberno central á suspensión das negociacións. Unha cuestión que foi denegada polo PPdeG.

No tocante á iniciativa de En Marea, pedíase o rexeitamento da Xunta e o Goberno central ao tratado de libre comercio entre a UE e Canadá (CETA), que xa foi apoiado polo Parlamento Europeo.

Para Antón Sánchez "apoiar o CETA non é apoiar a democracia", e puxo como exemplo que este acordo pode supor "moitas máis vantaxes" para a multinacional canadense que quere explotar Corcoesto, e lembrou que as empresas mineiras de Canadá foron as primeiras en felicitar ao Parlamento Europeo por este apoio.

Os socialistas abstivéronse na iniciativa do Bloque e votaron en contra da de En Marea. Neste sentido, Abel Losada defendeu que "o libre comercio con límites é positivo na creación de riqueza".