O portavoz de En Marea no Congreso, Antón Gómez-Reino, criticou este mércores que o proxecto de Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para 2017 que defendeu o ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, está "ao servizo da corrupción política e económico" e que, ademais, "esquécese novamente de Galicia".

Antón Gòmez Reino, deputado de En Marea e membro de Podemos | Fonte: Europa Press

"Déixase atrás á cidadanía galega", lamentou en declaracións aos medios tras a intervención de Montoro no debate de totalidade dun PGE que, ao seu xuízo, abandonan o sector produtivo galego, ao sector primario, así como as infraestruturas na rexión.

"MAQUILLAXE" E "RECORTES"

Ademais, Gómez Reino criticou a "bebedeira de cifras" ofrecida por Montoro "para enganar á opinión pública". "Tróuxonos os Orzamentos dos recortes e da maquillaxe", sentenciou o portavoz da confluencia galega, integrada en Unidos Podemos.

"Continúan o camiño de facer do público un negocio", proseguiu, á vez que criticou a Montoro por "chancear" durante a súa intervención. "Non creo que sexan tempos de broma", avisou o deputado galego.

"Xa sabemos onde acaban moitos dos responsables do PP, que é no cárcere. E xa sabemos onde acaba o modelo económico do PP, que é en negocios para os amigos e a miseria para a maioría", apostilou.