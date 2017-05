Galicia crece un 0,6% no primeiro trimestre e o incremento anual alcanza o 2,8%, segundo a AIReF

Galicia creceu un 0,6% no primeiro trimestre do ano en relación co trimestre anterior, mentres que o incremento da súa economía foi do 2,8% en comparación co mesmo período de 2016, segundo a estimación da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF) realizada coa súa metodoloxía Metcap.

Illas Baleares, Madrid e Navarra lideraron o crecemento económico no primeiro trimestre do ano, con taxas intertrimestrales do 1,2% no caso de Baleares e do 1,1% nas outras dúas comunidades.

Ademais deste tres comunidades, outras rexistraron tamén un crecemento intertrimestral por encima do 0,8% da media estatal no primeiro trimestre, entre as que se atopan Comunidade Valenciana e Murcia, cunha alza do PIB do 1%.

Igualando a media (0,8%), aparecen Andalucía, Canarias, Estremadura e A Rioxa, mentres que por baixo da media figuran Cataluña (0,7%), Castela-A Mancha, Galicia e País Vasco, todas elas cun incremento do 0,6%.

Pechando a táboa co menor crecemento do PIB figuran, por esta orde, Aragón (0,4%), Cantabria (0,4%), Asturias (0,5%) e Castela e León (0,5%).

INTERANUAL

En taxa interanual, destaca o crecemento do 4,2% de Baleares, a comunidade que máis creceu no primeiro trimestre respecto ao mesmo período do ano anterior, moi por encima do 3% da media nacional.

A continuación figura Canarias, cun 3,7%, seguida de Madrid (3,6%), Comunidade Valenciana (3,3%), Navarra (3,3%) e Murcia (3,1%), todas elas por encima da media.

O resto de comunidades rexistraron un crecemento interanual por baixo do 3%. Andalucía e Cataluña quedaron no 2,9%, seguidas por Galicia (2,8%), Castela e León (2,6%), País Vasco (2,6%), Aragón (2,4%), Cantabria (2,4%), Castela-A Mancha (2,4%), A Rioxa (2,4%), Asturias (2,3%) e Estremadura (2,1%), que pechou a táboa.

A AIReF precisa que a publicación dos datos realízase despois de que o Instituto Nacional de Estatística (INE) publicase o dato de avance trimestral do PIB de España, o pasado 28 de abril, cando estimou un crecemento do 0,8% no primeiro trimestre e do 3% en taxa interanual.