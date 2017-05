O acusado de disparar á súa parella en Chantada di que consumira cocaína e que non lembra nada

O home acusado de disparar na cabeza á que era a súa parella nunha hamburguesería de Chantada (Lugo) asegurou este mércores que consumira " cocaína" a madrugada do 26 de agosto de 2014, cando sucederon os feitos, e que non lembra nada.

Durante a vista celebrada en Lugo, o procesado só recoñeceu o consumir cocaína ese día. A moza, que traballaba de camareira no local, sofre graves secuelas como consecuencia, como "déficit cognitivo severo e trastorno da linguaxe", segundo o escrito da fiscalía.

A fiscalía pide 14 anos polo delito de asasinato en grao de tentativa e 15 de afastamento, ademais de tres anos por tenencia ilícita de armas, a mesma pena que a acusación particular, que engade unha indemnización de máis de 1.268.000 euros polas "graves secuelas".

"Consumira cocaína e non recordo", indicou o procesado ante o tribunal da sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo, un argumento, o de "non recordo" e "non son consciente", ao que se acolleu durante toda a súa declaración.

A preguntas do presidente do tribunal respondeu que cando soou o disparo asustouse para seguidamente volver á premisa de que non lembraba o que ocorreu desde o tiro ata que foi reducido pola Policía Local de Chantada no establecemento onde xacía a moza malferida.

AVOGADOS

O avogado defensor, Jorge Temes, antes de iniciar o xuízo, confirmou que sosterá que as lesións "foron accidentais" ao atoparse o seu cliente baixo "os efectos da cocaína".

A letrada da acusación, Paz Solo, referiuse, pola súa banda, á indemnización polas "secuelas tan graves que ten Sonia", a vítima, que se converteu tras o suceso en "unha persoa totalmente dependente". "Non se rexe para nada por ela mesma e ten unhas secuelas moi graves. Non é capaz de facer nada, nin para comer, nin de vestirse, absolutamente nada. Queda un ser totalmente inválido", describiu.