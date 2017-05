As matriculacións baixan un 16,5% en abril en Galicia, ata 3.042 operacións

As matriculacións de turismos situáronse en 3.042 en abril en Galicia, o que supón un descenso do 16,5% con respecto ao mesmo mes do ano anterior, segundo os datos das asociacións de referencia do sector (Anfac, Faconauto e Ganvam).

Coches | Fonte: Europa Press

Así as cousas, no conxunto do ano, as operacións rexistran unha baixada do 0,13% na comunidade galega, cun total de 13.347 unidades matriculadas.

Por provincias, en abril, todas experimentaron diminucións, sobre todo Lugo, cuns 25,21% turismos menos matriculados (359 en total). A caída na Coruña foi do 18,25%, ata 1.263 turismos; mentres que en Pontevedra reducíronse un 13,22%, ata 1.050; e en Ourense un 9,31%, ata 370.

No conxunto estatal, as matriculacións de turismos ascenderon a 101.375 unidades en abril, o que supón un incremento do 1,1% con respecto ao mesmo mes do exercicio anterior.

"ESTANCAMENTO"

As asociacións consideran que o "estancamento" durante o mes débese en boa parte á celebración da Semana Santa deste ano en abril, o que contrasta co calendario de 2016, no que as festividades caeron en marzo.

Durante o mes, o mercado de vehículos particulares experimentou unha caída do 14,4%, o que contrasta co comportamento do de alquiladores, no que se produciu un incremento do 35,8%.

Se se desestacionaliza a Semana Santa e compárase o bimestre comprendido entre marzo e abril deste ano co anterior, o incremento no conxunto é do 7,2%, ata 226.975 unidades.

En todo caso, as asociacións advirten de que as matriculacións de particulares seguirían mostrando, en todo caso, unha tendencia negativa, ao rexistrar unha caída do 1,4%, ata 101.384 unidades.

Na mesma liña do sucedido en abril e no bimestre de marzo e abril, o primeiro cuadrimestre do ano péchase cun crecemento de apenas o 1,1%.

Pola súa banda, a canle de empresa crece un 11,5% neste período e o de alquiladores faino un 10,4%. En canto ao conxunto do mercado, desde o inicio de 2017 rexistráronse 409.286 matriculacións, o que supón un incremento do 6,1% e o mellor cuadrimestre de arranque do ano desde o ano 2009.

Con todo, os resultados atópanse aínda lonxe dos rexistros anteriores á crise, xa que en 2008 matriculáronse471.303 unidades e en 2007 chegouse ás 532.346, indican as asociacións.

CANLES

A canle de vendas a particulares, cun total de 44.306 matriculacións, rexistrou unha caída do 14,4% en abril provocada especialmente polo efecto estacional da Semana Santa ao ter dous días menos laborables que o mesmo mes do pasado ano.

No acumulado anual, as matriculacións por parte dos particulares si logran un saldo positivo, pero este é de apenas un 1,1% e un total de 191.208 matriculacións.

As empresas alquiladoras, cun total de 28.633 matriculacións e un incremento do 35,8%, con respecto a abril do pasado ano, foron as que alcanzaron un maior crecemento no mes.

De novo a Semana Santa, coa renovación de frotas de face á tempada alta, influíu neste forte crecemento. Con todo, no conxunto do catro primeiros meses, os alquiladores rebaixan esta subida ata o 10,4% e un total de 101.183 matriculacións.

En canto á canle de empresa, elevou as súas matriculacións un 3,7% no pasado mes de abril, ata alcanzar as 28.436 unidades. No período comprendido entre xaneiro e abril, as empresas non alquiladoras matricularon114.794 unidades cun crecemento do 11,5%.

ANFAC E GANVAM

Para o director de comunicación de Anfac, Adolfo Randulfe, "a estacionalidade da Semana Santa, celebrada este ano en abril, marcou o desenvolvemento das matriculacións do mes".

"Por unha banda, o mercado de particulares obtivo unhas cifras marcadamente negativas xa que, ao estancamento que vén notando durante os últimos meses, uniuse que abril tivo dous días laborables menos e que, durante os días previos aos festivos, a actividade comercial retárdase enormemente", indicou.

No lado positivo, Randulfe destaca que a Semana Santa disparou as matriculacións por parte das empresas alquiladoras de coches, que renovaron moitas das súas frotas prevendo unha boa tempada turística, tanto en Semana Santa como para o que resta de ano.

O presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, considerou que, "sen un aliciente ao cambio de coche como o dos plans de achatarramiento, os particulares prefiren seguir estirando a vida do seu vello utilitario lastrando o ritmo de crecemento do mercado".

"A excepción vén marcada pola boa marcha do turismo que empuxa non só as cifras de ocupación hoteleira senón tamén das vendas de alquiladoras que se preparan para un novo ano marca. Con estes datos sobre a mesa, urxe reforzar a demanda interna se queremos recuperar posicións perdidas e superar os 1,2 millóns de coches vendidos. Estariamos a falar dun crecemento do 5%", indicou.

FACONAUTO

O presidente da patronal de concensionarios Faconauto, Jaume Roura, sinalou que os dous días hábiles menos en abril que "penalizaron moito os resultados do mes, isto é indubidable". "Con todo, independentemente disto, o que mostran as matriculacións de abril é unha retardación da actividade comercial dos concesionarios, que vimos arrastrando xa desde principios deste ano", sinalou.

"Por iso é polo que, a canle de particulares, a venda uno a un, veña resentindo e siga perdendo peso respecto dos outros canles de comercialización, que, ao mesmo tempo, rexistran cifras tamén un tanto 'infladas'. Ante a previsible caída do mercado, foron moitas as marcas empuxaron aos seus concesionarios a que automatricularan demasiados coches, un mes máis, provocando xa algún problema de sobre-stock", explicou.