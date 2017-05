Folga nunha das principais empresas de ascensores

A folga convocada a nivel estatal na empresa de ascensores, escaleiras e portas automáticas Zardoya Otis continúa. A CIG, que ostenta toda a representación no centro de traballo de Vigo, impugnou os servizos mínimos no Xulgado ao considerar que son abusivos.

Protesta dos traballadores de Otis | Fonte: CIG

Nova categoría con salarios máis baixos

O conflito nace dos problemas para a renovación do convenio, cuxa negociación se desenvolve dende o mes de xaneiro. Segundo explican dende a CIG, que ostenta a totalidade da representación sindical no centro de traballo de Vigo, as principais discrepancias coa dirección teñen que ver coa organización dos grupos profesionais, xa que a empresa pretende crear unha nova categoría laboral co 75% do salario.

Outro dos puntos conflitivos é a organización dos servizos de 24 horas, porque a compañía “quere facer con eles o que lle dea a gaña sen ter en conta os traballadores/as.

O cadro de persoal tamén rexeita que a dirección pretenda eliminar do convenio unha serie de garantías como a non aplicación das reformas laborais, así como que pretenda reducir as horas sindicais.

Servizos mínimos abusivos

Finalmente, anuncian que a central decidiu impugnar no Xulgado os servizos mínimos fixados pola empresa ao considerar que son abusivos. Ao mesmo tempo, solicitan a comprensión dos clientes da compañía polos inconvintes que o paro lles poida causar e lembran que están a loitar na defensa dos seus dereitos laborais.

Otis conta na actualidade con 3250 traballadores/as no conxunto do Estado, dos que 185 son galegos/as. No centro de traballo de Vigo, situado na rúa Couto, desenvolven o seu labor un total de 42 empregados/as, que decidiron sumarse á folga de xeito practicamente total. Unha parte deles/as concéntranse a diario diante da empresa dende o comezo do paro, mentres que unha representación acudirá este xoves a Madrid para participar nunha mobilización.